На внеочередном заседании в четверг Рада рассмотрит 8 вопросов

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания парламента в четверг, 20 мая в 16:00.

Источники: распоряжение председателя Верховной Рады, обнародованое его прессекретарем Ольгой Туний в Facebook

Детали: Всего парламент рассмотрит 8 законодательных инициатив. В том числе 3 законопроекты, касающиеся полномочий частных исполнителей (№4330, №4331, №4532).

Также в повестке дня есть проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе (№ 4578), а также законопроект по совершенствованию вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы (№ 4367).

Предыстория:

Ранее о проведении внеочередного заседания Верховной Рады 20 мая для рассмотрения вопросов относительно получения макрофинансовой помощи от Евросоюза и транша Международного валютного фонда сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.