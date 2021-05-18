Бойовики відкривали вогонь із кулеметів та гранатометів – ООС

З початку поточної доби збройні формування Росії тричі відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, ворог двічі відкривав вогонь із великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї поблизу Пісків.

Також у напрямку Авдіївки окупанти здійснили обстріл з підствольних гранатометів.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.