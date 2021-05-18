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Бойовики відкривали вогонь із кулеметів та гранатометів – ООС

Вівторок, 18 травня 2021, 18:00

З початку поточної доби збройні формування Росії тричі відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, ворог двічі відкривав вогонь із великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї поблизу Пісків. 

Також у напрямку Авдіївки окупанти здійснили обстріл з підствольних гранатометів.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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