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Боевики открывали огонь из пулеметов и гранатометов – ООС

Вторник, 18 мая 2021, 18:00
Боевики открывали огонь из пулеметов и гранатометов – ООС

С начала текущих суток вооруженные формирования России трижды открывали огонь по позициям украинских военных.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, враг дважды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия вблизи Песков.

Также в направлении Авдеевки оккупанты совершили обстрел из подствольных гранатометов.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.

Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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