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Одна з областей повернулася у "помаранчеву" зону

Вівторок, 18 травня 2021, 18:40
Одна з областей повернулася у помаранчеву зону

В Україні оновили список епідемічних зон за показниками захворюваності на коронавірус, рівня госпіталізації та завантаженості лікарень – усі області України, окрім Донецької, залишаються в "жовтій" зоні.

Джерело: МОЗ

Деталі: З 18 травня Донецька область потрапила до "помаранчевої" зони епіднебезпеки поширення COVID-19.

Згідно з даними, 17 травня в регіоні зафіксували перевищення епідемічного порогу до 101,5%.

 

Нагадаємо: За добу 17 травня Україні підтвердили 4 095 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізовано 999 осіб.

Українська правда

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Теми: МОЗкоронавірусепідемія
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