Одна из областей вернулась в "оранжевую" зону

В Украине обновили список эпидемических зон по показателям заболеваемости на коронавирус, уровню госпитализации и загруженности больниц - все области Украины, кроме Донецкой, остаются в "желтой" зоне.

Источник: Минздрав

Детали: С 18 мая Донецкая область попала в "оранжевую" зону эпидопасности распространения COVID-19.

Согласно данным, 17 мая в регионе зафиксировали превышение эпидемического порога до 101,5%.

Напомним: За 17 мая в Украине подтвердили 4095 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализированы 999 человек.