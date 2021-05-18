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Кадрових змін у міністерствах до осені не буде – Арахамія

Вівторок, 18 травня 2021, 19:23
Кадрових змін у міністерствах до осені не буде – Арахамія

Голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що виключає кадрові ротації в уряді до осені.

Джерело: Арахамія під час брифінгу, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Арахамії: "Станом на зараз мій прогноз, що до осені не буде жодних кадрових змін у міністерствах. Може, будуть якісь кадрові зміни на великих підприємствах, але "міністерських" я не передбачаю".

Деталі: Водночас він нагадав, що призначення нових міністрів економіки, інфраструктури та охорони здоров'я може відбутися в четвер.

Нагадаємо: Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова, міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

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"Українська правда" в Threads

Теми: Кабінет міністрівАрахамія
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