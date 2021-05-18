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Кадровых изменений в министерствах до осени не будет – Арахамия

Вторник, 18 мая 2021, 19:23

Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что исключает кадровые ротации в правительстве до осени.

Источник: Арахамия во время брифинга, которого цитирует "Интерфас-Украина"

Прямая речь Арахамия: "По состоянию на сейчас мой прогноз, что до осени не будет никаких кадровых изменений в министерствах. Может, будут какие-то кадровые изменения на крупных предприятиях, но "министерских" я не предвижу".

Детали: Он напомнил, что назначение новых министров экономики, инфраструктуры и здравоохранения может произойти в четверг.

Напомним: 18 мая Верховная Рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

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Темы: Кабинет министровАрахамия


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