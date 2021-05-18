Кадровых изменений в министерствах до осени не будет – Арахамия

Глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что исключает кадровые ротации в правительстве до осени.

Источник: Арахамия во время брифинга, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Арахамия: "По состоянию на сейчас мой прогноз, что до осени не будет никаких кадровых изменений в министерствах. Может, будут какие-то кадровые изменения на крупных предприятиях, но "министерских" я не предвижу".

Детали: Он напомнил, что назначение новых министров экономики, инфраструктуры и здравоохранения может произойти в четверг.

Напомним: 18 мая Верховная Рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Читайте также: С рейтингом, выше чем у Супрун. История государственного санитарного врача Виктора Ляшко

На выход. Как и на кого Зеленский меняет министров в правительстве