Нардепи відправили Степанова у відставку

Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Джерело: трансляція позачергового засідання парламенту 18 травня

Деталі: "За" проголосували 292 нардепи. Подання на звільнення Степанова з посади вносив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Виступаючи з трибуни, Шмигаль назвав основною причиною такої ініціативи – повільний прогрес із щепленням та поставками вакцин в Україну.

Сам Степанов у виступі відзначив, що темпи вакцинації не влаштовують і його самого, але міністр вважає, що в умовах спротиву антивакцинаторів та неконструктивної критики політиків його команда зробила все можливе.

На думку міністра, "провал вакцинації стався в усьому світі". Світовий процес контрактування вакцин очільник МОЗ назвав "вінегетом із форсмажорів, політики і відвертого піратства".

Степанов зазначив, що має чіткий план, як повністю подолати пандемію і побудувати дієву українську медицину: "час і ваша підтримка", - звернувся він до нардепів. Більшість депутатських фракцій та груп у свою чергу виступили з різкою критикою дій очільника МОЗ.

Голова профільного комітету Михайло Радуцький прозвітував, що комітет на своєму засіданні 17 травня рекомендував нардепам визначатись самим при голосуванні у залі, що депутати і зробили.

Передісторія: