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Нардепи відправили Степанова у відставку

Вівторок, 18 травня 2021, 17:59

Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Джерело: трансляція позачергового засідання парламенту 18 травня

Деталі: "За" проголосували 292 нардепи. Подання на звільнення Степанова з посади вносив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Виступаючи з трибуни, Шмигаль назвав основною причиною такої ініціативи – повільний прогрес із щепленням та поставками вакцин в Україну.

Сам Степанов у виступі відзначив, що темпи вакцинації не влаштовують і його самого,  але міністр вважає, що в умовах спротиву антивакцинаторів та неконструктивної критики політиків його команда зробила все можливе.

На думку міністра, "провал вакцинації стався в усьому світі". Світовий процес контрактування вакцин очільник МОЗ назвав "вінегетом із форсмажорів, політики і відвертого піратства".

Степанов зазначив, що має чіткий план, як повністю подолати пандемію і побудувати дієву українську медицину: "час і ваша підтримка", - звернувся він до нардепів. Більшість депутатських фракцій та груп у свою чергу виступили з різкою критикою дій очільника МОЗ.

Голова профільного комітету Михайло Радуцький прозвітував, що комітет на своєму засіданні 17 травня рекомендував нардепам визначатись самим при голосуванні у залі, що депутати і зробили.

Передісторія:

  • До Верховної Ради 14 травня надійшло подання прем'єр-міністра про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
  • За даними УП, Степанов 14 травня був в Офісі президента. Там Зеленський запропонував йому написати заяву про відставку за власним бажанням. Степанов взяв час на подумати, проте поки він думав, прем’єр підписав подання на його звільнення. 
  • Сам Степанов звинуватив у цій ситуації підкилимні ігри "політичних сил з низькими рейтингом".
  • На зміну Степанову розглядають кандидатуру чинного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

Валентина Романенко, УП
Теми: СтепановвідставкаМОЗКабінет міністрів


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