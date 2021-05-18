Нардепи відправили Степанова у відставку

Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Джерело: трансляція позачергового засідання парламенту 18 травня

Деталі: "За" проголосували 292 нардепи. Подання на звільнення Степанова з посади вносив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Виступаючи з трибуни, Шмигаль назвав основною причиною такої ініціативи – повільний прогрес із щепленням та поставками вакцин в Україну.

Сам Степанов у виступі відзначив, що темпи вакцинації не влаштовують і його самого, але міністр вважає, що в умовах спротиву антивакцинаторів та неконструктивної критики політиків його команда зробила все можливе.

На думку міністра, "провал вакцинації стався в усьому світі". Світовий процес контрактування вакцин очільник МОЗ назвав "вінегетом із форсмажорів, політики і відвертого піратства".

Степанов зазначив, що має чіткий план, як повністю подолати пандемію і побудувати дієву українську медицину: "час і ваша підтримка", - звернувся він до нардепів. Більшість депутатських фракцій та груп у свою чергу виступили з різкою критикою дій очільника МОЗ.

Голова профільного комітету Михайло Радуцький прозвітував, що комітет на своєму засіданні 17 травня рекомендував нардепам визначатись самим при голосуванні у залі, що депутати і зробили.

Проти відставки проголосував один нардеп - позафракційна Вікторія Гриб.

Утрималися 8 депутатів: позафракційні Вадим Новинський і Сергій Магера, представник групи "Довіра" Борис Приходько і п'ять "слуг": Олександр Дануца, Дмитро Микиша, Василь Мокан, Анастасія Ляшенко та Олег Тарасов. Не голосували 26 нардепів.

Фракція "Батьківщина" ще на початку позачергового засідання влаштувала демарш. Її лідерка Юлія Тимошенко заявила, що це "шоу захисту доброго царя і знищення поганих бояр" і її депутати залишили сесійну залу.

Нагадаємо: Степанов був призначений на посаду 30 березня 2020 року. Він був третім міністром охорони здоров’я за часів президентства Зеленського після Зоряни Скалецької та Іллі Ємця.

Передісторія:

До Верховної Ради 14 травня надійшло подання прем'єр-міністра про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

За даними УП, Степанов 14 травня був в Офісі президента. Там Зеленський запропонував йому написати заяву про відставку за власним бажанням. Степанов взяв час на подумати, проте поки він думав, прем’єр підписав подання на його звільнення.

Сам Степанов звинуватив у цій ситуації підкилимні ігри "політичних сил з низькими рейтингом".

На зміну Степанову розглядають кандидатуру чинного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

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