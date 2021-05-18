Байден відмовиться від санкцій проти оператора "Північного потоку-2" – ЗМІ

ЗМІ з посиланням на джерела в адміністрації президента США Джо Байдена повідомляють, що Штати можуть скасувати санкції проти компанії-оператора будівництва газопроводу "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG, щоб "не розривати відносини з Німеччиною".

Джерело: Axios з посиланням на два джерела, які були проінформовані про рішення

Деталі: Повідомляється, що Держдепартамент визнає, що юридична особа - Nord Stream 2 AG і його генеральний директор, приятель Путіна і колишній офіцер східнонімецької розвідки Маттіас Варніг, беруть участь в діяльності, яка підпадає під санкції.

Однак Держдеп відмовиться від санкцій, посилаючись на національні інтереси США.

Джерела, близькі до ситуації, цитують це рішення, що єдиний спосіб потенційно зупинити проєкт, який завершений на 95%, це накласти санкції на німецьких кінцевих споживачів газу. А адміністрація Байдена не бажає розривати відносини з Німеччиною через "Північний потік - 2".

Також Держдеп планує ввести санкції проти кількох російських кораблів.

Передісторія: