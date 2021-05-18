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Байден откажется от санкций против оператора "Северного потока-2" – СМИ

Вторник, 18 мая 2021, 21:47
Байден откажется от санкций против оператора Северного потока-2 – СМИ

СМИ со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена сообщают, что Штаты могут отменить санкции против компании-оператора строительства газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG.

Источник: Axios со ссылкой на два источника, которые были проинформированы о решении

Детали: Сообщается, что Госдепартамент признает, что юридическое лицо - Nord Stream 2 AG и его генеральный директор, приятель Путина и бывший офицер восточногерманской разведки Маттиас Варниг, участвуют в деятельности, подпадающей под санкции.

Однако Госдеп откажется от санкций, ссылаясь на национальные интересы США.

Источники, близкие к ситуации, говорят, что единственный способ потенциально остановить проект, который завершен на 95%, это наложить санкции на немецких конечных потребителей газа. А администрация Байдена не желает разрывать отношения с Германией из-за "Северного потока - 2".

Также Госдеп планирует ввести санкции против нескольких российских кораблей.

Предыстория:

  • По крайней мере 18 европейских компаний прекратили свое участие в проекте "Северный поток-2" или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США.
  • 24 февраля стало известно о том, что Wintershall Dea, одна из пяти компаний-участниц проекта остановила его финансирование.
  • По информации немецких СМИ, правительство Германии и парламентские фракции правящей коалиции рассматривают четыре варианта дальнейшего развития событий с газопроводом "Северный поток-2" на фоне угрозы санкций США.
  • Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что газопровод "Северный поток 2", по информации оператора проекту Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАБайденГерманияСеверный поток-2санкции
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