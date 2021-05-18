Байден откажется от санкций против оператора "Северного потока-2" – СМИ

СМИ со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена сообщают, что Штаты могут отменить санкции против компании-оператора строительства газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG.

Источник: Axios со ссылкой на два источника, которые были проинформированы о решении

Детали: Сообщается, что Госдепартамент признает, что юридическое лицо - Nord Stream 2 AG и его генеральный директор, приятель Путина и бывший офицер восточногерманской разведки Маттиас Варниг, участвуют в деятельности, подпадающей под санкции.

Однако Госдеп откажется от санкций, ссылаясь на национальные интересы США.

Источники, близкие к ситуации, говорят, что единственный способ потенциально остановить проект, который завершен на 95%, это наложить санкции на немецких конечных потребителей газа. А администрация Байдена не желает разрывать отношения с Германией из-за "Северного потока - 2".

Также Госдеп планирует ввести санкции против нескольких российских кораблей.

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