Україна вкотре стала другою за смертністю від COVID-19 в Європі

За добу 17 травня у світі зареєстрували 611 227 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії – 267 174 зараження, в Бразилії – 74 379, в Аргентині – 35 543.

Крім того, у США - 27 506 випадків, у Франції – 17 210.

Україна знаходиться на 18 місці у світі за кількістю хворих – 4 095 – між Індонезією (4 185) та Канадою (4 033). Серед європейських країн Україна – на 6 місці.

13 943 людини за добу у світі померли. За щоденною кількістю смертей Україна – на 9 місці у світі і на другому в Європі.

16,4 млн людей у світі хворіють, однак 145 млн – одужали.

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Нагадаємо: 17 травня в Україні підтвердили 4 095 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 999 осіб. Летальних випадків – 285; одужало – 17 751 особа.