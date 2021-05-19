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Украина в очередной раз стала второй по смертности от COVID-19 в Европе

Среда, 19 мая 2021, 05:45

За сутки 17 мая в мире зарегистрировали 611 227 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии - 267 174 заражения, в Бразилии - 74 379, в Аргентине - 35 543.

Кроме того, в США - 27 506 случаев, во Франции - 17 210.

 

Украина находится на 18 месте в мире по количеству больных - 4 095 - между Индонезией (4 185) и Канадой (4 033). Среди европейских стран Украина - на 6 месте.

13 943 человека в сутки умерли. По ежедневному количеству смертей Украина - на 9 месте в мире и на втором в Европе.

16,4 млн человек в мире болеют, однако 145 млн - выздоровели.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 17 мая в Украине подтвердили 4 095 новых случаев COVID-19, госпитализированы 999 человек. Летальных случаев - 285; выздоровели - 17 751 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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