Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина в очередной раз стала второй по смертности от COVID-19 в Европе

Среда, 19 мая 2021, 05:45
Украина в очередной раз стала второй по смертности от COVID-19 в Европе
FLICKR / Go Healthiers

За сутки 17 мая в мире зарегистрировали 611 227 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии - 267 174 заражения, в Бразилии - 74 379, в Аргентине - 35 543.

Кроме того, в США - 27 506 случаев, во Франции - 17 210.

 

Украина находится на 18 месте в мире по количеству больных - 4 095 - между Индонезией (4 185) и Канадой (4 033). Среди европейских стран Украина - на 6 месте.

13 943 человека в сутки в мире умерли. По ежедневному количеству смертей Украина - на 9 месте в мире и на втором в Европе.

16,4 млн человек в мире болеют, однако 145 млн - выздоровели.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 17 мая в Украине подтвердили 4 095 новых случаев COVID-19, госпитализированы 999 человек. Летальных случаев - 285; выздоровели - 17 751 человек.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
В центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
Все новости...
Реклама: