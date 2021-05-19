У США змінили характер розслідування щодо бізнес-імперії Трампа — тепер кримінальне
Генеральна прокуратура Нью-Йорка заявила, що проводить кримінальне розслідування щодо бізнес-імперії колишнього президента США Дональда Трампа Trump Organization.
Джерело: The Guardian з посиланням на представника генерального прокурора штату Нью-Йорк Летиції Джеймс Фаб'єна Леві, BBC, AP
Дослівно: "Ми поінформували Trump Organization, що наше розслідування діяльності організації більше не носить чисто цивільний характер. Зараз ми активно розслідуємо діяльність Trump Organization в кримінальному порядку разом з окружним прокурором Манхеттена".
Деталі: Як зазначається, Летиція Джеймс, демократка, очолює окреме кримінальне розслідування, щоб з'ясувати, чи не повідомляла компанія Трампа неправдиві відомості про вартість власності для забезпечення позичок і отримання економічних і податкових пільг. Слідчі Джеймс працюють з окружною прокуратурою Манхеттена, яка протягом двох років веде кримінальне розслідування щодо Трампа і його Trump Organization.
У заяві не йшлося про те, що перетворило розслідування з цивільного в кримінальне та чи міг сам колишній президент бути особисто причетний до якихось звинувачень.
Трампи заперечують протиправні дії і вважають, що розслідування прокурора від Демократичної партії є політичною помстою.
Передісторія:
- Прокуратура штату Нью-Йорк підозрювала Трампа і Trump Organization у маніпуляціях у вартості активів для забезпечення позик та отримання економічних пільг.
- Прокурор почала розслідування після того, як колишній адвокат Трампа Майк Коен заявив, що вартість деяких активів Трампа завищена, а деяких – знижена.