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У США змінили характер розслідування щодо бізнес-імперії Трампа — тепер кримінальне

Середа, 19 травня 2021, 07:30
У США змінили характер розслідування щодо бізнес-імперії Трампа — тепер кримінальне
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Генеральна прокуратура Нью-Йорка заявила, що проводить кримінальне розслідування щодо бізнес-імперії колишнього президента США  Дональда Трампа Trump Organization.

Джерело: The Guardian з посиланням на представника генерального прокурора штату Нью-Йорк Летиції Джеймс Фаб'єна Леві, BBC, AP

Дослівно: "Ми поінформували Trump Organization, що наше розслідування діяльності організації більше не носить чисто цивільний характер. Зараз ми активно розслідуємо діяльність Trump Organization в кримінальному порядку разом з окружним прокурором Манхеттена".

Деталі: Як зазначається, Летиція Джеймс, демократка, очолює окреме кримінальне розслідування, щоб з'ясувати, чи не повідомляла компанія Трампа неправдиві відомості про вартість власності для забезпечення позичок і отримання економічних і податкових пільг. Слідчі Джеймс працюють з окружною прокуратурою Манхеттена, яка протягом двох років веде кримінальне розслідування щодо Трампа і його Trump Organization.

У заяві не йшлося про те, що перетворило розслідування з цивільного в кримінальне та чи міг сам колишній президент бути особисто причетний до якихось звинувачень.

Трампи заперечують протиправні дії і вважають, що розслідування прокурора від Демократичної партії є політичною помстою.

Передісторія:

  • Прокуратура штату Нью-Йорк підозрювала Трампа і Trump Organization у маніпуляціях у вартості активів для забезпечення позик та отримання економічних пільг. 
  • Прокурор почала розслідування після того, як колишній адвокат Трампа Майк Коен заявив, що вартість деяких активів Трампа завищена, а деяких – знижена. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСША
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