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5 138 хворих на COVID і 2 269 госпіталізованих за добу в Україні 

Середа, 19 травня 2021, 08:23

За добу 18 травня в Україні зафіксували 5 138 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли 227 хворих, одужали 17 102 особи.

Джерело: Telegram-канал Коронавірус_інфо

Деталі: Госпіталізували за минулу добу 2 269 осіб із діагнозом COVID-19 чи підозрою на нього, виписали з лікарень 3 174 таких особи.

Серед нових хворих – 260 дітей та 187 медпрацівників.

Найбільше випадків захворювання зареєстрували у вівторок у Харківській області (567), м. Київ (477), Дніпропетровській (457), Донецькій (336) та Київській (336) областях. 

Тестувань 18 травня зробили 77 685: методом ПЛР – 31 935, методом ІФА – 13 094; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 656.

 

Від березня 2020 року проведено 9 914 382 тестувань методом ПЛР.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 165 233 осіб, із них одужали 1 899 446 осіб, померли 48 696 хворих.

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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