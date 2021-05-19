5 138 хворих на COVID і 2 269 госпіталізованих за добу в Україні 

За добу 18 травня в Україні зафіксували 5 138 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли 227 хворих, одужали 17 102 особи.

Джерело: Telegram-канал Коронавірус_інфо і дашборд РНБО covid19.rnbo.gov.ua

Деталі: Госпіталізували за минулу добу 2 269 осіб із діагнозом COVID-19 чи підозрою на нього, виписали з лікарень 3 174 таких особи.

Серед нових хворих – 260 дітей та 187 медпрацівників.

Найбільше випадків захворювання зареєстрували у вівторок у Харківській області (567), м. Київ (477), Дніпропетровській (457), Донецькій (336) та Київській (336) областях.

Летальних випадків від COVID найбільше зареєстрували у Дніпропетровській (37) і Донецькій (27) областях, у Харківській (19) і Черкаській (15) областях, у Києві (13).

Тестувань 18 травня зробили 77 685: методом ПЛР – 31 935, методом ІФА – 13 094; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 656.

Від березня 2020 року проведено 9 914 382 тестувань методом ПЛР.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 165 233 осіб, із них одужали 1 899 446 осіб, померли 48 696 хворих.

По всій країні зараз лікується від COVID 217 091 житель.

Нагадаємо: Станом на 18 травня Україна була за добовим приростом хворих на 18 місці у світі й на 6 місці в Європі, а за летальними випадками – на 9 місці у світі і на 2-му в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП