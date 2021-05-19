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5 138 больных COVID и 2 269 госпитализированных за сутки в Украине

Среда, 19 мая 2021, 08:23

За сутки 18 мая в Украине зафиксировали 5 138 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 227 больных, выздоровели 17 102 человека.

Источник: Telegram канал Коронавірус_інфо

Детали: Госпитализировали за минувшие сутки 2 269 человек с диагнозом COVID-19 или подозрением на него, выписали из больницы 3 174 таких человек.

Среди новых заболевших – 260 детей и 187 медработников.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировали во вторник в Харьковской области (567), г. Киев (477), Днепропетровской (457), Донецкой (336) и Киевской (336) областях.

Тестирований 18 мая сделали 77 685: методом ПЦР – 31 935, методом ИФА – 13 094; исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 32 656.

 

С марта 2020 года проведено 9 914 382 тестирования методом ПЦР.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 165 233 человек, из них выздоровели 1 899 446 человек, умерли 48 696 больных.

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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