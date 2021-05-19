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У Києві за добу 13 смертей від COVID

Середа, 19 травня 2021, 12:04
Фото КМДА

За добу 18 травня у столиці зареєстрували 477 нових випадків коронавірусу, 13 хворих померли.

Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "477 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 13 людей".

Деталі: Захворіли 255 жінок віком від 19 до 90 років і 199 чоловіків віком від 18 до 88 року. А також 11 дівчаток від 6 місяців до 13 років та 12 хлопчиків від 17 днів до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 50 хворих на коронавірус, а також 92 пацієнти з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському (102), Голосіївському (79), Дарницькому та Солом’янському (по 56) районах.

Усього за період пандемії в місті 202 894 підтверджених випадки COVID, 4 972 хворих померли. Подолали вірус 134 959 мешканців столиці, з них 1 882 за минулу добу.

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Українська правда
Теми: КиївВіталій Кличкокоронавірус


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