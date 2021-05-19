В Киеве за сутки 13 смертей от COVID
За сутки 18 мая в столице зарегистрировали 477 новых случаев коронавируса, 13 больных умерли.
Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко
Прямая речь Кличко: "477 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 13 человек".
Детали: Заболели 255 женщин в возрасте от 19 до 90 лет и 199 мужчин в возрасте от 18 до 88 года. А также 11 девочек от 6 месяцев до 13 лет и 12 мальчиков от 17 дней до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 50 больных коронавирусом, а также 92 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском (102), Голосеевском (79), Дарницком и Соломенском (по 56) районах.
Всего за период пандемии в городе 202 894 подтвержденных случая COVID, 4 972 заболевших скончались. Преодолели вирус 134 959 жителей столицы, из них 1 882 за минувшие сутки.
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Предыстория:
- За сутки 18 мая в Украине зафиксировали 5 138 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 227 больных, выздоровели 17 102 человека.