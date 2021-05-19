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В Киеве за сутки 13 смертей от COVID

Среда, 19 мая 2021, 12:04
Фото КГГА

За сутки 18 мая в столице зарегистрировали 477 новых случаев коронавируса, 13 больных умерли.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "477 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 13 человек".

Детали: Заболели 255 женщин в возрасте от 19 до 90 лет и 199 мужчин в возрасте от 18 до 88 года. А также 11 девочек от 6 месяцев до 13 лет и 12 мальчиков от 17 дней до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 50 больных коронавирусом, а также 92 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском (102), Голосеевском (79), Дарницком и Соломенском (по 56) районах.

Всего за период пандемии в городе 202 894 подтвержденных случая COVID, 4 972 заболевших скончались. Преодолели вирус 134 959 жителей столицы, из них 1 882 за минувшие сутки.

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Предыстория:

Украинская правда
Темы: КиевВиталий Кличкокоронавирус


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