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Чаус пообіцяв "здати викрадачів": адвокати сумніваються в добровільності його заяв

Середа, 19 травня 2021, 14:07

Зниклий у Молдові український екссуддя Микола Чаус опублікував нове відео з начебто власного телеграм-каналу, де заявив, що збирається передати своїм друзям матеріали щодо його викрадення у 2016 році.  

Джерело: коментар адвоката Олександра Вишневого Українській правді, телеграм-канал ChausUA Николай Чаус

Пряма мова з відео Чауса: "Я прийняв рішення передати моїм друзям свої рукописні записи і зібрані мною за ці роки матеріали щодо цих осіб для подальшого опублікування. Автентичність матеріалів підтверджую.

Прошу правоохоронні органи поставитися з усією відповідальністю до даного матеріалу, незважаючи на посади, статус та прізвища осіб, зазначених у них".

Деталі: Чаус підтвердив, що найближчим часом планує повернутися в Україну.

Він також заявив, що "люди, причетні до його викрадення в 2016 році, бояться його повернення і зроблять все, щоб він замовк".

Суддя додав, що "переживає за своє життя і життя рідних".

Водночас український захисник Чауса не вірить у добровільність подібних звернень та справжність матеріалів, про які заявив суддя.

Пряма мова Вишневого: "Він 1,5 місяці в ізоляції від сім’ї і адвокатів. Якщо ці матеріали підготували за цей час, то не виключено, що їх формували під психологічним тиском.

Рукописні записи, дійсно, існують. Він готувався захищати себе в Україні і збирав матеріали, але наразі вони знаходяться за місцем його постійного проживання у Молдові.

Викрали його, фактично, без речей, в одному одязі і після викрадення ніяких речей чи документів йому ніхто не передавав.

Тому ці заяви дуже сумнівні. Ми не можемо дати відповідь, ким вони були написані. Найвірогідніше, вони готувалися, коли він був уже в ізоляції.

Жодного правового значення ці записи не будуть мати, адже вони готувалися в умовах, коли він був під постійним тиском".

За словами адвоката, Чаус завжди радиться з юристами перш ніж щось публікувати чи заявляти.

Відео, котре опублікувати в телеграмі начебто Чауса, називається "Гран.Привіт". Захисник Чауса не виключає, що це завуальоване повідомлення екснардепу Олександру Грановському.

Вишневий вважає, що суддя став "заручником чужих розбірок".

За його словами, той перебуває в неволі і не виходив на зв’язок із своїми захисниками, тож слова про адвокатів у його зверненні також сумнівні.

Захисник вважає, що ті, хто керує соцмережею судді, незадоволені позицією адвокатів щодо недобровільності заяв Чауса, тому вони спробують замінити їх і укласти договори з іншими захисниками.

Водночас, він додав, що всі заяви Чауса, поки він не з’явиться в Україні, будуть голослівними, адже через телеграм він не зможе зробити офіційної заяви чи щось спростувати.

Альона Мазуренко, УП
Теми: МолдоваУкраїнасуд


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