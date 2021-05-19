Пропавший в Молдове украинский экс-судья Николай Чаус опубликовал новое видео с якобы собственного телеграмм-канала, где заявил, что собирается передать своим друзьям материалы о его похищении в 2016 году.

Источник: комментарий адвоката Александра Вишневого Украинской правде, телеграмм-канал ChausUA Николай Чаус

Прямая речь с видео Чауса: "Я принял решение передать моим друзьям свои рукописные записи и собранные мной за эти годы материалы в отношении этих лиц для дальнейшего опубликования. Подлинность и аутентичность материалов подтверждаю.

Прошу правоохранительные органы отнестись со всей ответственностью к данному материалу, невзирая на должности, статус и фамилии лиц, указанных в них".

Детали: Чаус подтвердил, что в ближайшее время планирует вернуться в Украину.

Он также заявил, что "люди, причастные к его похищению в 2016 году, боятся его возвращения и сделают все, чтобы он замолчал".

Судья добавил, что "переживает за свою жизнь и жизнь родных".

В то же время украинский защитник Чауса не верит в добровольность подобных обращений и подлинность материалов, о которых заявил судья.

Прямая речь Вишневого: "Он 1,5 месяца в изоляции от семьи и адвокатов. Если эти материалы подготовили за это время, то не исключено, что их формировали под психологическим давлением.

Рукописные записи, действительно, есть. Он готовился защищать себя в Украине и собирал материалы, но пока они находятся по месту его постоянного проживания в Молдове.

Похитили его, фактически, без вещей, в одной одежде и после похищения никаких вещей или документов ему никто не передавал.

Поэтому эти заявления весьма сомнительны. Мы не можем дать ответ, кем они были написаны. Вероятнее всего, они готовились, когда он был уже в изоляции.

Никакого правового значения эти записи не будут иметь, ведь они готовились в условиях, когда он был под постоянным давлением".

По словам адвоката, Чаус всегда советуется с юристами прежде чем что-то публиковать или заявлять.

Видео, которое опубликовать в телеграмме вроде Чауса, называется "Гран.Привет". Защитник Чауса не исключает, что это завуалированное сообщение экс-нардепу Александру Грановскому.

Вишневый считает, что судья стал "заложником чужих разборок".

По его словам, тот находится в неволе и не выходил на связь со своими защитниками, поэтому слова о адвокатах в его обращении также сомнительны.

Защитник считает, что те, кто руководит соцсетью судьи, недовольны позицией адвокатов по поводу недобровольности заявлений Чауса, поэтому они попытаются заменить их и заключить договоры с другими защитниками.

Вместе с тем он добавил, что все заявления Чауса, пока он не появится в Украине, будут голословными, ведь через телеграмм он не сможет сделать официального заявления или что-то опровергнуть.

Что было раньше: 17 мая телеграмм-канал "ChausUA Николай Чаус" опубликовал видео с судьей, который заявил, что сейчас он в безопасности и его никто не похищал. Он обещал вернуться в Украину в ближайшее время.

Жена и адвокаты узнали экс-судью, но считают, что слова Чауса на видео недобровольные и его взяли в плен.

Предыстория:

3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили экс-судью Николая Чауса в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.

Чаус на должности судьи занимался многими резонансными делами. Он принимал решения против Автомайдана в конце 2013-го – начале 2014 года, позже вел дело Геннадия Корбана и отменил розыск Юрия Иванющенко – благодаря этому "Юра Енакиевский" снял в европейских судах запрет на передвижение по Европе и смог выехать из России в Монако.

9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере $ 150 тыс. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.

6 сентября Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о задержании и аресте судьи. Чаус сбежал из Украины. С 11 ноября 2016 года он находится в международном розыске по линии Интерпола.1 марта 2017 года Чаус сдался правоохранителям в Молдове. Сразу после этого САП заявила о намерениях требовать его выдачи Украине.

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