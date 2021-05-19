Пропавший в Молдове украинский экс-судья Николай Чаус опубликовал новое видео с якобы собственного телеграмм-канала, где заявил, что собирается передать своим друзьям материалы о его похищении в 2016 году.

Источник: комментарий адвоката Александра Вишневого Украинской правде, телеграмм-канал ChausUA Николай Чаус

Прямая речь с видео Чауса: "Я принял решение передать моим друзьям свои рукописные записи и собранные мной за эти годы материалы в отношении этих лиц для дальнейшего опубликования. Подлинность и аутентичность материалов подтверждаю.

Прошу правоохранительные органы отнестись со всей ответственностью к данному материалу, невзирая на должности, статус и фамилии лиц, указанных в них".

Детали: Чаус подтвердил, что в ближайшее время планирует вернуться в Украину.

Он также заявил, что "люди, причастные к его похищению в 2016 году, боятся его возвращения и сделают все, чтобы он замолчал".

Судья добавил, что "переживает за свою жизнь и жизнь родных".

В то же время украинский защитник Чауса не верит в добровольность подобных обращений и подлинность материалов, о которых заявил судья.

Прямая речь Вишневого: "Он 1,5 месяца в изоляции от семьи и адвокатов. Если эти материалы подготовили за это время, то не исключено, что их формировали под психологическим давлением.

Рукописные записи, действительно, есть. Он готовился защищать себя в Украине и собирал материалы, но пока они находятся по месту его постоянного проживания в Молдове.

Похитили его, фактически, без вещей, в одной одежде и после похищения никаких вещей или документов ему никто не передавал.

Поэтому эти заявления весьма сомнительны. Мы не можем дать ответ, кем они были написаны. Вероятнее всего, они готовились, когда он был уже в изоляции.

Никакого правового значения эти записи не будут иметь, ведь они готовились в условиях, когда он был под постоянным давлением".

По словам адвоката, Чаус всегда советуется с юристами прежде чем что-то публиковать или заявлять.

Видео, которое опубликовать в телеграмме вроде Чауса, называется "Гран.Привет". Защитник Чауса не исключает, что это завуалированное сообщение экс-нардепу Александру Грановскому.

Вишневый считает, что судья стал "заложником чужих разборок".

По его словам, тот находится в неволе и не выходил на связь со своими защитниками, поэтому слова о адвокатах в его обращении также сомнительны.

Защитник считает, что те, кто руководит соцсетью судьи, недовольны позицией адвокатов по поводу недобровольности заявлений Чауса, поэтому они попытаются заменить их и заключить договоры с другими защитниками.

Вместе с тем он добавил, что все заявления Чауса, пока он не появится в Украине, будут голословными, ведь через телеграмм он не сможет сделать официального заявления или что-то опровергнуть.