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У центрі Києва перекриють частину вулиць: причина - спортивна подія

Середа, 19 травня 2021, 16:36

За маршрутом "Пробігу під каштанами" 30 травня у центрі Києва заборонять рух транспорту.

Джерело: КМДА

Дослівно: "30 травня з 07:00 до 15:00 у столиці відбудеться 28-й щорічний благодійний спортивний "Пробіг під каштанами". У зв’язку з цим буде заборонено рух транспорту за маршрутом проведення заходу. Підписано відповідне розпорядження КМДА № 1092".

Деталі: Зазначається, що заборонять рух транспортних засобів із 09:00 до 13:00 за маршрутом: Майдан Незалежності – вулиця Хрещатик – вулиця Велика Васильківська – вулиця Саксаганського – вулиця Володимирська – вулиця Жилянська – вулиця Шота Руставелі – вулиця Велика Васильківська – вулиця Хрещатик – Майдан Незалежності.

На час проведення "Пробігу під каштанами" також змінить маршрути наземний пасажирський транспорт, який курсує цими вулицями, про що обіцяють повідомити додатково.

Що передувало: Формат заходів на День Києва – 2021 у  столиці адаптували до карантинних вимог. Про програму заходів читайте тут.

Теми: Київ


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