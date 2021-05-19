В центре Киева перекроют часть улиц: причина - спортивное событие

По маршруту "Пробега под каштанами" 30 мая в центре Киева запретят движение транспорта.

Источник: КГГА

Дословно: "30 мая с 07:00 до 15:00 в столице состоится 28-й ежегодный благотворительный спортивный "Пробег под каштанами". В связи с этим будет запрещено движение транспорта по маршруту проведения мероприятия. Подписано соответствующее распоряжение КГГА № 1092".

Детали: Отмечается, что запретят движение транспортных средств с 9:00 до 13:00 по маршруту: Майдан Незалежности - улица Крещатик - улица Большая Васильковская - улица Саксаганского - улица Владимирская - улица Жилянская - улица Шота Руставели - улица Большая Васильковская - улица Крещатик - Майдан Незалежности.

На время проведения "Пробега под каштанами" также изменит маршруты наземный пассажирский транспорт, курсирующий по этим улицам, о чем обещают сообщить дополнительно.

Что предшествовало: Формат мероприятий на День Киева - 2021 в столице адаптировали к карантинным требованиям. О программе мероприятий читайте здесь.