Україна закликала Білорусь припинити переслідування журналістів TUT.by
Середа, 19 травня 2021, 17:10
Міністерство закордонних справ України засудило дії Білоруської влади щодо блокування найбільшого незалежного інформаційного ресурсу країни TUT.by.
Джерело: повідомлення речника МЗС Олега Ніколенка у Тwitter
Пряма мова Ніколенка: "Засуджуємо блокування владою Білорусі незалежного білоруського медіа-ресурсу http://Tut.by і переслідування його журналістів.
TUT.BY відомий високими стандартами журналістики та об’єктивним висвітленням подій. Закликаємо білоруську владу припинити атаки на свободу слова".
Передісторія:
- 18 травня у Білорусі заблокували один із найбільших незалежних інформаційних ресурсів TUT.by.
- Європейський Союз закликав білоруську владу негайно звільнити всіх затриманих журналістів видання TUT.by, а також інших співробітників ЗМІ разом з усіма політичними в’язнями.