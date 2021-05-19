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Україна закликала Білорусь припинити переслідування журналістів TUT.by

Середа, 19 травня 2021, 17:10
Україна закликала Білорусь припинити переслідування журналістів TUT.by

Міністерство закордонних справ України засудило дії Білоруської влади щодо блокування найбільшого незалежного інформаційного ресурсу країни TUT.by.

Джерело: повідомлення речника МЗС Олега Ніколенка у Тwitter

Пряма мова Ніколенка: "Засуджуємо блокування владою Білорусі незалежного білоруського медіа-ресурсу http://Tut.by і переслідування його журналістів.

TUT.BY відомий високими стандартами журналістики та об’єктивним висвітленням подій. Закликаємо білоруську владу припинити атаки на свободу слова".

Передісторія:

  • 18 травня у Білорусі заблокували один із найбільших незалежних інформаційних ресурсів TUT.by.
  • Європейський Союз закликав білоруську владу негайно звільнити всіх затриманих журналістів видання TUT.by, а також інших співробітників ЗМІ разом з усіма політичними в’язнями.

"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаБілорусьЗМІ
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