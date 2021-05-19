Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украина призвала Беларусь прекратить преследование журналистов TUT.by

Среда, 19 мая 2021, 17:10

Министерство иностранных дел Украины осудило действия Белорусской власти по блокированию крупнейшего независимого информационного ресурса страны TUT.by.

Источник: сообщение пресс-службы МИД Олега Николенко в Тwitter

Прямая речь Николенко: "Осуждаем блокировку властями Беларуси независимого белорусского медиа-ресурса http://Tut.by и преследования его журналистов.

TUT.BY известный высокими стандартами журналистики и объективным освещением событий. Призываем белорусские власти прекратить атаки на свободу слова".

Предыстория:

18 мая в Беларуси заблокировали один из крупнейших независимых информационных ресурсов TUT.by.

Европейский Союз призвал белорусские власти немедленно освободить всех задержанных журналистов издания TUT.by, а также других сотрудников СМИ вместе со всеми политическими заключенными.

Украинская правда
Темы: УкраинаБеларусьСМИ


powered by lun.ua
Главное сегодня

Комитет Рады почти единогласно поддержал назначение Ляшко министром

Рада провалила создание ТСК по "делу вагнеровцев", но поддержала другую

фотоЭстония подписала документ о готовности поддержать вступление Украины в ЕС

видеоАксенов о гражданстве РФ: Кто-нибудь видел мой российский паспорт?

видеоЧаус пообещал "сдать похитителей": адвокат не верит в добровольность его заявлений

ЕС откроет границы для вакцинированных путешественников из третьих стран – официально

Все новости...
Украина
Чаус пообещал "сдать похитителей": адвокат не верит в добровольность его заявлений
Украина осуществит первую выплату по ВВП-варрантам
В ЕС отреагировали на новую евроинтеграционную инициативу Украины, Грузии и Молдовы
Последние новости
17:17
В Киеве неизвестные повредили дефибрилляторы на станциях метро
17:15
Чиновников ГСЧС будут судить за ложь о ликвидации пожаров на Луганщине
17:12
Кабмин переизбрал 5 членов набсовета "Нафтогаза" сроком до года
17:10
Украина призвала Беларусь прекратить преследование журналистов TUT.by
17:01
Правительство назначило временного руководителя Минэкономики
16:59
В столице мужчина прибрал к рукам городское здание в парке, чтобы построить ресторан
16:36
В центре Киева перекроют часть улиц: причина - спортивное событие
16:36
Кабмин назначил главу Госинспекции архитектуры и градостроительства
16:32
Правительство прекращает регулирование цен на газ для тепловиков с 20 мая
16:31
фотоКонфликт в киевском ресторане закончился стрельбой: есть раненый
Все новости...