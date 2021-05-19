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Украина призвала Беларусь прекратить преследование журналистов TUT.by

Среда, 19 мая 2021, 17:10
Украина призвала Беларусь прекратить преследование журналистов TUT.by

Министерство иностранных дел Украины осудило действия Белорусской власти по блокированию крупнейшего независимого информационного ресурса страны TUT.by.

Источник: сообщение пресс-службы МИД Олега Николенко в Тwitter

Прямая речь Николенко: "Осуждаем блокировку властями Беларуси независимого белорусского медиа-ресурса http://Tut.by и преследования его журналистов.

TUT.BY известный высокими стандартами журналистики и объективным освещением событий. Призываем белорусские власти прекратить атаки на свободу слова".

Предыстория:

18 мая в Беларуси заблокировали один из крупнейших независимых информационных ресурсов TUT.by.

Европейский Союз призвал белорусские власти немедленно освободить всех задержанных журналистов издания TUT.by, а также других сотрудников СМИ вместе со всеми политическими заключенными.

Украинская правда

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Темы: УкраинаБеларусьСМИ
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