Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Українець став чемпіоном Європи з плавання на дистанції 1500 метрів

Середа, 19 травня 2021, 19:37

24-річний Михайло Романчук приніс першу медаль збірній України на чемпіонаті Європи з плавання, ставши найкращим на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Романчук відібрався у фінал з найкращим результатом у кваліфікації, завдяки чому отримав змогу стартувати з центральної, четвертої доріжки. У кваліфікації Михайло проплив за 14:52.07 хвилини, а уже в фіналі суттєво покращив свій час.

Основним суперником українця у боротьбі за перемогу був титулований італієць, Грегоріо Пальтріньєрі - чинний олімпійський чемпіон на дистанції 1500 метрів.

Зазначається, що Пальтріньєрі захопив лідерство на старті дистанції, але ближче до третини Романчук наздогнав італійця. Вони разом відірвалися від суперників.

На фініші Романчук обігнав італійця на понад три секунди.

Нагадаємо: У листопаді 2020 року Романчук встановив рекорд Європи на дистанції 800 метрів вільним стилем на короткій воді.

Теми: спортчемпіонат Європи


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Комітет Ради рекомендував призначити Любченка першим віце-прем'єром

ЦВК ще раз визнала Вірастюка переможцем на довиборах в Раду

фотоКиянам обіцяють нові маршрутки: тиша у салонах та водії у формі

Справа "Приватбанку": з Яценка, літак якого завертали в Київ, вже місяць як зняли браслет

Якщо стане міністром: Ляшко за літо обіцяє вакцинувати 5 млн українців

Кабмін переобрав 5 членів наглядової ради "Нафтогазу" терміном до року

Усі новини...
спорт
Українці вибороли два "золота" на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту
УАФ повідомила про кількість глядачів на фіналі Кубка України
Допінг-тест: Спортивний арбітраж відхилив другу апеляцію тенісистки Ястремської
Останні новини
20:08
В уряді Грузії розраховують відкрити наземні кордони "до літнього сезону"
19:51
Комітет Ради рекомендував призначити Любченка першим віце-прем'єром
19:37
Українець став чемпіоном Європи з плавання на дистанції 1500 метрів
19:18
"Укрпошта" вимикає термінали сторонніх банків у відділеннях через пенсії
18:57
В ОП хочуть оновлення положень Угоди про асоціацію з ЄС в частині цифровізації
18:56
До "Нафтогазу" звернулися 12 великих тепловиків після припинення регулювання цін
18:54
фотоЧерез погрози школярів поліція посилила охорону столичної школи
18:46
ЦВК ще раз визнала Вірастюка переможцем на довиборах в Раду
18:30
фотоКиянам обіцяють нові маршрутки: тиша у салонах та водії у формі
18:15
Гривня стабільна на закритті міжбанку
Усі новини...