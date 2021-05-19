Українець став чемпіоном Європи з плавання на дистанції 1500 метрів

24-річний Михайло Романчук приніс першу медаль збірній України на чемпіонаті Європи з плавання, ставши найкращим на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Романчук відібрався у фінал з найкращим результатом у кваліфікації, завдяки чому отримав змогу стартувати з центральної, четвертої доріжки. У кваліфікації Михайло проплив за 14:52.07 хвилини, а уже в фіналі суттєво покращив свій час.

Основним суперником українця у боротьбі за перемогу був титулований італієць, Грегоріо Пальтріньєрі - чинний олімпійський чемпіон на дистанції 1500 метрів.

Зазначається, що Пальтріньєрі захопив лідерство на старті дистанції, але ближче до третини Романчук наздогнав італійця. Вони разом відірвалися від суперників.

На фініші Романчук обігнав італійця на понад три секунди.

Нагадаємо: У листопаді 2020 року Романчук встановив рекорд Європи на дистанції 800 метрів вільним стилем на короткій воді.