Украинец стал чемпионом Европы по плаванию на дистанции 1500 метров

24-летний Михаил Романчук принес первую медаль сборной Украины на чемпионате Европы по плаванию, став лучшим на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Источник: "Суспільне"

Детали: Романчук пробрался в финал с лучшим результатом в квалификации, благодаря чему получил возможность стартовать с центральной, четвертой дорожки. В квалификации Михаил проплыл за 14: 52.07 минуты, а уже в финале существенно улучшил свое время.

Основным соперником украинца в борьбе за победу был титулованный итальянец, Грегорио Пальтриньери - действующий олимпийский чемпион на дистанции 1500 метров.

Отмечается, что Пальтриньери захватил лидерство на старте дистанции, но ближе к трети Романчук догнал итальянца. Они вместе оторвались от соперников.

На финише Романчук обогнал итальянца на более чем три секунды.

Напомним: В ноябре 2020 года Романчук установил рекорд Европы на дистанции 800 метров вольным стилем на короткой воде.