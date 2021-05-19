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Украинец стал чемпионом Европы по плаванию на дистанции 1500 метров

Среда, 19 мая 2021, 19:37

24-летний Михаил Романчук принес первую медаль сборной Украины на чемпионате Европы по плаванию, став лучшим на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Источник: "Суспільне"

Детали: Романчук пробрался в финал с лучшим результатом в квалификации, благодаря чему получил возможность стартовать с центральной, четвертой дорожки. В квалификации Михаил проплыл за 14: 52.07 минуты, а уже в финале существенно улучшил свое время.

Основным соперником украинца в борьбе за победу был титулованный итальянец, Грегорио Пальтриньери - действующий олимпийский чемпион на дистанции 1500 метров.

Отмечается, что Пальтриньери захватил лидерство на старте дистанции, но ближе к трети Романчук догнал итальянца. Они вместе оторвались от соперников.

На финише Романчук обогнал итальянца на более чем три секунды.

Напомним: В ноябре 2020 года Романчук установил рекорд Европы на дистанции 800 метров вольным стилем на короткой воде.

Темы: спортчемпионат Европы


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