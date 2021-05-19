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Конгресменів просили про зустріч з Єрмаком у США без його відома

Середа, 19 травня 2021, 23:32

Низка конгресменів США отримали запит на зустріч з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком та анонс його візиту у США з 16 до 20 травня, але сам візит не відбувся.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: За даними видання, організацією зустрічей керівника Офісу президента України з конгресменами опікувався американський бізнесмен українського походження Ігор Пастернак. 4 травня з його офісу низці конгресменів був розісланий лист з анонсом візиту та запитом на зустріч.

Лист "Радіо Свобода" отримало у Вашингтоні від працівника офісу одного з конгресменів, який відхилив пропозицію зустрічі, оскільки "в першу чергу через те, що запит прийшов не від посольства України". Посольство, своєю чергою, нічого про лист не знало.

У листі йдеться, що візит запланований на 16-20 травня, а в делегації візьмуть участь два високопосадовці – Єрмак та Олексій Резніков, віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У листі конгресменам Єрмака презентували як "другу найбільш впливову особу в Україні після президента".

Офіційна мета візиту така: "Делегація хоче висловити вдячність найвищого рівня членам Конгресу США за відповідь на російську агресію. Делегація приїжджає до США з метою налагодження нових, стратегічних та передбачуваних відносин з Конгресом США".

Також, згідно з документом, делегація має на меті "поінформувати керівництво Конгресу про стан справ в Україні та поза її межами".

У коментарі Єрмак заявив, що йому про це нічого не відомо, і візит на ці дати не планував.

Пастернак підтвердив виданню, що відправляв імейли, а перед цим розмовляв із Резніковим на тему російської агресії, визнав його думки дуже важливими і подумав, що український урядовець повинен поділитися ними з членами Конгресу. Водночас він не відповів, чи координація візиту була погоджена із віцепрем’єром: "Я не впевнений, чи планували вони взагалі приїхати до Сполучених Штатів".

Резніков розповів, що нещодавно спілкувався з Пастернаком та обговорював з ним важливість підтримки України з боку США та інших західних країн. Він додав, що це була ідея бізнесмена, щоб віцепрем’єр поділився думками стосовно важливості підтримки США із членами Конгресу, але подальші дії Пастернака не знав і не узгоджував з ним.

 

Теми: Андрій ЄрмакСША


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