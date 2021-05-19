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Конгрессменов просили о встрече с Ермаком в США без его ведома

Среда, 19 мая 2021, 23:32

Ряд конгрессменов США получили запрос на встречу с главой Офиса президента Андреем Ермаком и анонс его визита в США с 16 по 20 мая, но сам визит не состоялся.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: По данным издания, организацией встреч руководителя Офиса президента с конгрессменами занимался американский бизнесмен украинского происхождения Игорь Пастернак. 4 мая из его офиса ряду конгрессменов было разослано письмо с анонсом визита и запросом на встречу.

Письмо "Радио Свобода" получило в Вашингтоне от работника офиса одного из конгрессменов, который отклонил предложение встречи, поскольку "в первую очередь потому, что запрос пришел не от посольства Украины". Посольство, в свою очередь, ничего о письме не знало.

В письме говорится, что визит запланирован на 16-20 мая, а в делегации примут участие два высокопоставленных - Андрей Ермак и Алексей Резников, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В письме конгрессменам Ермака представили как "второе наиболее влиятельное лицо в Украине после президента".

Официальная цель визита такова: "Делегация хочет выразить благодарность высокого уровня членам Конгресса США за ответ на российскую агрессию. Делегация приезжает в США с целью налаживания новых, стратегических и предсказуемых отношений с Конгрессом США".

Также, согласно документу, делегация имела цель "проинформировать руководство Конгресса о состоянии дел в Украине и за ее пределами".

В комментарии Ермак заявил, что ему об этом ничего не известно, и визит на эти даты не планировал.

Пастернак подтвердил, что отправлял имейлы о возможности встречи с Ермаком и Резниковым. Он охарактеризовал их как "двух наиболее осведомленных украинских политиков". Пастернак сообщил, что накануне отправки писем разговаривал с вице-премьером на тему российской агрессии, признал его мысли очень важны и подумал, что украинский чиновник должен поделиться ими с членами Конгресса.

При этом Пастернак сказал: "Я не уверен, планировали они вообще приехать в Соединенные Штаты".

Резников рассказал, что недавно общался с Пастернаком и обсуждал с ним важность поддержки Украины со стороны США и других западных стран. Но он сообщил, что это была идея бизнесмена, чтобы вице-премьер поделился мыслями относительно важности поддержки США с членами Конгресса США, но дальнейшие действия Пастернака не знал и не согласовывал с ним.

 

Темы: Андрей ЕрмакСША


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