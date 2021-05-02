Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба: В МЗС Росії працює окрема група, щоб "завалити" саміт Кримської платформи

Неділя, 2 травня 2021, 00:43
Кулеба: В МЗС Росії працює окрема група, щоб завалити саміт Кримської платформи
espreso.tv

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що в Міністерстві закордонних справ РФ діє група, завданням якої є "завалити" саміт Кримської платформи.

Джерело: Кулеба у "Радіо Свобода"

Пряма мова Кулеби: "Я думаю, що не тільки МЗС, а й правозахисники, і журналісти, і громадянське суспільство, якому небайдужа доля Криму – це для всіх нас важливо, щоб Кримська платформа стала успіхом.

Тим більше, що можемо сказати: в російському МЗС діє ціла група, завдання якої - "завалити" саміт Кримської платформи, що дуже серйозно вони сприймають цю ініціативу. Поки в Україні розповідають, що це якась формальність, в Росії насправді вважають Кримську платформу серйозною загрозою і серйозно їй протидіють".

Знати також: Кримська платформа: як залучити світ до протидії окупації

Нагадаємо:

  • "Кримську платформу" ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння деокупації півострова. 
  • Перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримська платформаКулеба ДмитроРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Кримська платформа
Зеленський: Питання Криму та кримських в’язнів виводимо на новий рівень
Росія повинна вивести війська з усіх окупованих територій України - Кримська платформа
До Кримської платформи приєдналася ще одна країна: тепер там більше 60 держав
Останні новини
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: