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Кулеба: В МЗС Росії працює окрема група, щоб "завалити" саміт Кримської платформи

Неділя, 2 травня 2021, 00:43
espreso.tv

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що в Міністерстві закордонних справ РФ діє група, завданням якої є "завалити" саміт Кримської платформи.

Джерело: Кулеба у "Радіо Свобода"

Пряма мова Кулеби: "Я думаю, що не тільки МЗС, а й правозахисники, і журналісти, і громадянське суспільство, якому небайдужа доля Криму – це для всіх нас важливо, щоб Кримська платформа стала успіхом.

Тим більше, що можемо сказати: в російському МЗС діє ціла група, завдання якої - "завалити" саміт Кримської платформи, що дуже серйозно вони сприймають цю ініціативу. Поки в Україні розповідають, що це якась формальність, в Росії насправді вважають Кримську платформу серйозною загрозою і серйозно їй протидіють".

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Нагадаємо:

  • "Кримську платформу" ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння деокупації півострова. 
  • Перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року. 

Теми: Кримська платформаКулеба ДмитроРосія


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