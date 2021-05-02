Кулеба: В МЗС Росії працює окрема група, щоб "завалити" саміт Кримської платформи
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що в Міністерстві закордонних справ РФ діє група, завданням якої є "завалити" саміт Кримської платформи.
Джерело: Кулеба у "Радіо Свобода"
Пряма мова Кулеби: "Я думаю, що не тільки МЗС, а й правозахисники, і журналісти, і громадянське суспільство, якому небайдужа доля Криму – це для всіх нас важливо, щоб Кримська платформа стала успіхом.
Тим більше, що можемо сказати: в російському МЗС діє ціла група, завдання якої - "завалити" саміт Кримської платформи, що дуже серйозно вони сприймають цю ініціативу. Поки в Україні розповідають, що це якась формальність, в Росії насправді вважають Кримську платформу серйозною загрозою і серйозно їй протидіють".
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Нагадаємо:
- "Кримську платформу" ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння деокупації півострова.
- Перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року.