Зеленський: Росія може заплющити очі на втрату Криму, як зробила це з іншими територіями

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Росія може заплющити очі на деокупацію Криму так само, як робила це під час відступу з інших окупованих українських територій.

Джерело: Зеленський на відкритті саміту Кримської платформи

Пряма мова: "Україна показала, що звільнення нашої землі у ході бойових операцій не є випадковістю. Це заслужено, це героїзм наших людей і оборонна підтримка наших партнерів.

…Українські сили рухають вперед попри все. Хто б що не казав – вперед. А коли Росія відступає з захоплених територій, то просто заплющує на це очі, на свою слабкість. Так само російське суспільство може заплющити очі і на відступ окупантів з Криму".

Деталі: Зеленський підкреслив, що основне завдання Кримської платформи – готувати деокупацію. Він наголосив, що "Україна розуміє, як повернеться і скільки кроків потрібно для цього зробити".

Також Зеленський прокоментував заяви про "торгування територіями" з Росією.

Пряма мова: "Коли хтось у світі говорить про нашу територію, окуповану Росією, щоразу це згадка не про землю, а дітей, батьків, родини.

…Україна не торгує територіями, бо Україна не торгує людьми. Крапка на цьому. І всі, хто тут, ви утверджуєте, що людське життя є безцінним".