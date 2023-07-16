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Президентка Угорщини відвідає Закарпаття та Київ

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 16 липня 2023, 09:11
Президентка Угорщини відвідає Закарпаття та Київ
КАТАЛІН НОВАК, ФОТО ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

Президент Угорщини Каталін Новак прийняла запрошення українського уряду і приїде на Кримську платформу 23 серпня в Києві, але перед цим відвідає Закарпаття.

Джерело: Telex.hu з посиланням на пресслужбу угорської президентки, "Європейська правда"

Деталі: Це також означає, що глава угорської держави може знову особисто зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

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У президентському палаці додали, що перед поїздкою до Києва Каталін Новак відвідає Закарпаття, де разом з угорцями відзначить 20 серпня свято короля Стефана.

Востаннє Новак особисто зустрічалась з Зеленським 26 листопада 2022 року, коли прибула до України через Польщу у супроводі прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького та прем'єр-міністра Бельгії Александра Де Кроо. Це був візит найвищого рівня угорської держави до української столиці з початку війни.

Довідково: Кримська платформа – створений у 2021 році міжнародний формат, що ставить за мету домогтися деокупації Криму. Перший саміт відбувся у 2021 році в Києві. На заході був присутній тодішній президент Угорщини Янош Адер, який зазначив, що пам'ять як про агресію великої держави, так і про травму Тріанона глибоко врізалася в свідомість угорців, тому вони точно знають, чому анексія Криму є такою чутливою раною для народу України.

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Угорщину на Кримській платформі 2022 року представляв Петер Штарай, державний секретар, відповідальний за політику енергопостачання та безпеки в Міністерстві закордонних справ і торгівлі. Тоді Штарай говорив про непохитну підтримку України з боку Угорщини та про те, що першочерговою метою Угорщини є встановлення миру.

Теми: УгорщинаЗакарпаттяКримська платформавійна
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