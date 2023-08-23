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Зросла кількість учасників Кримської платформи: приєдналася Сербія

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 23 серпня 2023, 16:42
Зросла кількість учасників Кримської платформи: приєдналася Сербія
фото: Рефат Чубаров у facebook

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що до саміту Кримської платформи приєдналася Сербія, таким чином кількість учасників збільшилась до 67.

Джерело: Кулеба на відкритті Кримської платформи, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Для мене честь вітати на цьому третьому саміті нових учасників: Бахрейн, Сербія, Східний Тимор, Об’єднані Арабські Емірати, Дунайська комісія, ЮНЕСКО та Світова організація туризму. Наша спільна мета залишається незмінною – створювати умови для звільнення Криму з окупації, як і всіх тимчасово окупованих територій України".

Деталі: Кулеба перед тим зазначив, що попереднього року кількість учасників Кримської платформи зросла до 60. Відтак з новими названими країнами та організаціями це вже 67. 

Що було раніше: 23 серпня у Києві проходить третій саміт Кримської платформи. Серед топ-гостей, які особисто приїхали в Україну – президент Литви Гітанас Науседа, президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза, прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.  

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Теми: Кримська платформаСербія
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