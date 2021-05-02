Кількість постраждалих у конфлікті на киргизько-таджицькому кордоні сягнула 173
Неділя, 2 травня 2021, 04:29
Під час збройного конфлікту на кордоні Киргизстану і Таджикистану загинули 34 людини.
Джерело: "Інтерфакс-Україна", Суспільна телерадіомовна корпорація Киргизької Республіки
Деталі: Окрім того, постраждали 173 людини. З них 31 людина – військові, 1 медик, 131 цивільний. Дані щодо 10 постраждалих уточнюються.
1-2 травня в Киргизстані оголошені днями національної жалоби.
Передісторія:
- 29 квітня Киргизстан повідомив про обстріл постів киргизьких прикордонників з боку таджицьких військових, у відповідь захопили таджицьку заставу.
- Обидві сторони звинуватили одна одну в ескалації напруженості.
- 30 квітня Таджикистан і Киргизстан домовилися про припинення конфлікту, відведення військ та створення робочої групи для переговорів.