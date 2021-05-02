Кількість постраждалих у конфлікті на киргизько-таджицькому кордоні сягнула 173

Під час збройного конфлікту на кордоні Киргизстану і Таджикистану загинули 34 людини.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", Суспільна телерадіомовна корпорація Киргизької Республіки

Деталі: Окрім того, постраждали 173 людини. З них 31 людина – військові, 1 медик, 131 цивільний. Дані щодо 10 постраждалих уточнюються.

1-2 травня в Киргизстані оголошені днями національної жалоби.

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