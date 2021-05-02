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Степанов дав пораду, як безпечно відсвяткувати Великдень

Неділя, 2 травня 2021, 14:07

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов порадив людям похилого віку не ходити в церкву у Великдень. Нехай це замість них зроблять молоді.

Джерело: Степанов у Facebook

Пряма мова: "Давайте зробимо все, щоб захистити себе і близьких у цей день. Попросіть ваших родичів похилого віку залишитися вдома – сходіть у церкву за них і принесіть їм додому вже освячену пасочку і ковбаску. Це така дрібниця для вас, але вона може врятувати комусь життя. Уникайте скупчень людей, не поспішайте на зустрічі з друзями, проведіть цей день у вузькому колі найрідніших".

Деталі: Міністр побажав українцям смачної паски і нагадав, що уряд пішов на зустріч населенню і не запровадив додаткових обмежень на це свято, тож, попросив і населення поставитись до ситуації відповідально.

"Ми не вводили додаткових заборон, бо завдяки нашим спільним зусиллям епідемія пішла на спад. Але дуже розраховуємо на свідомість кожного з вас. Попереду у нас буде ще багато свят. А сьогодні – прошу святкувати стримано, із дотриманням рекомендацій наших епідеміологів, залишивши обійми і поцілунки на більш безпечний період", - наголосив він.

Українська правда
Теми: СтепановсвяткуванняМОЗкарантинкоронавірус


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