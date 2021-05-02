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Індійський штам коронавірусу виявили в Малайзії

Неділя, 2 травня 2021, 18:26
Індійський штам коронавірусу виявили в Малайзії

У Малайзії зафіксовано випадок високоінфекційного штаму коронавірусу, вперше виявленого в Індії.

Джерело: міністр охорони здоров'я Малайзії Адхам Баба, повідомляє Reuters

Деталі: Варіант вірусу, названий B.1.617, був виявлений у індійського громадянина, який пройшов перевірку в міжнародному аеропорту Куала-Лумпура.

Всесвітня організація охорони здоров'я охарактеризувала цей штам як "цікавий варіант", припускаючи, що він може мати мутації, які допоможуть вірусу швидше передаватися, викличуть більш важке захворювання або дозволять уникнути імунітету до вакцин.

Міністр не повідомив, коли був виявлений індійський штам коронавірусу.

Малайзія, в якій спостерігається зростання числа випадків COVID-19, у середу заборонила польоти до Індії і з неї і в'їзд до країни мандрівникам з будь-якого індійського пункту призначення, щоб запобігти поширенню нового варіанту коронавірусу.

Малайзія повідомила про 3418 нових випадків зараження коронавірусом у неділю, в результаті чого загальне число заражень досягло 415 012 випадків, також зареєстровано понад 1500 смертей.

Передісторія:

  • Вчені заздалегідь попереджали владу Індії, де зараз спостерігається найбільший у світі спалах епідемії Covid, про небезпеку нового штаму, а також необхідність запобігти цьому спалаху. Проте до думки фахівців не дослухалися.
  • Індія встановила світовий "рекорд" за кількістю нових заражень Covid за добу - 30 квітня там виявили 402 тисячі хворих.
  • 2 травня Індія повідомила про рекордні 3689 смертей від коронавірусу за добу.
  • Україна з 2 травня заборонила в'їзд з Індії через рекордне поширення коронавірусу в цій країні. Громадяни України та ті, хто постійно проживає на території нашої держави, повинні будуть по приїзду з Індії перебувати на самоізоляції.

Українська правда

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Теми: МалайзіяІндіякоронавірус
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