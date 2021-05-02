Індійський штам коронавірусу виявили в Малайзії

У Малайзії зафіксовано випадок високоінфекційного штаму коронавірусу, вперше виявленого в Індії.

Джерело: міністр охорони здоров'я Малайзії Адхам Баба, повідомляє Reuters

Деталі: Варіант вірусу, названий B.1.617, був виявлений у індійського громадянина, який пройшов перевірку в міжнародному аеропорту Куала-Лумпура.

Всесвітня організація охорони здоров'я охарактеризувала цей штам як "цікавий варіант", припускаючи, що він може мати мутації, які допоможуть вірусу швидше передаватися, викличуть більш важке захворювання або дозволять уникнути імунітету до вакцин.

Міністр не повідомив, коли був виявлений індійський штам коронавірусу.

Малайзія, в якій спостерігається зростання числа випадків COVID-19, у середу заборонила польоти до Індії і з неї і в'їзд до країни мандрівникам з будь-якого індійського пункту призначення, щоб запобігти поширенню нового варіанту коронавірусу.

Малайзія повідомила про 3418 нових випадків зараження коронавірусом у неділю, в результаті чого загальне число заражень досягло 415 012 випадків, також зареєстровано понад 1500 смертей.

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