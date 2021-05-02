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Спалах Covid в Індії: за день від вірусу померла рекордна кількість людей

Неділя, 2 травня 2021, 15:11
Фото: reuters

Кількість нових заражень коронавірусом в Індії несуттєво зменшилась у неділю, проте смертність від інфекції підскочила до рекордних 3689 випадків за добу.

Джерело: Reuters

Деталі: Протягом доби в Індії Covid діагностували у 392 488 осіб, загалом у країні вірусом заразилися вже 19,56 мільйонів громадян. Станом на 2 травня коронавірус в країні забрав життя 215 542 людей.

Індійські лікарні, морги та крематорії перевантажені, оскільки в країні вже 10 днів поспіль додаються щодоби сотні тисяч заражених.

Близько 10 індійських штатів та союзних територій запровадили карантинні обмеження, попри те, що федеральний уряд не хоче вводити національний локдаун.

Робоча група по COVID в країні порадила федеральному уряду запровадити жорсткий карантин по всій Індії.

Передісторія: У квітні прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявляв, що слід докласти всіх зусиль, щоб уникнути локдауну.

Влада побоюється, що черговий суворий карантин матиме руйнівний вплив на економіку, оскільки минулорічний локдаун призвів до рекордного падіння виробництва на 24%.

Нагадаємо:

  • Вчені заздалегідь попереджали владу Індії, де зараз спостерігається найбільший у світі спалах епідемії Covid, про небезпеку нового штаму, а також необхідність запобігти цьому спалаху. Проте до думки фахівців не дослухалися.
  • Індія встановила світовий "рекорд" за кількістю нових заражень Covid за добу - 30 квітня там виявили 402 тисячі хворих.
  • Україна з 2 травня заборонила в'їзд з Індії через рекордне поширення коронавірусу в цій країні. Громадяни України та ті, хто постійно проживає на території нашої держави, повинні будуть по приїзду з Індії перебувати на самоізоляції.

Теми: коронавірусІндіяепідеміялокдаун


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