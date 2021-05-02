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У заходах в Одесі взяли участь 3 тисячі людей – поліція

Неділя, 2 травня 2021, 19:48
У заходах в Одесі взяли участь 3 тисячі людей – поліція
"Думська"

У пам’ятних заходах в Одесі взяли участь майже 3000 громадян, серйозних порушень не зафіксовано.

Джерело: перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, очільник поліції Одещини Олег Бех, повідомляє сайт МВС

Пряма мова Ярового: "Понад 2 500 тисяч поліцейських, спільно з Національною гвардією та працівниками ДСНС професійно виконали завдання по забезпеченню безпеки громадян під час масових заходів на Куликовому полі та Соборній площі. Серйозних порушень не зафіксовано. Усе відбулось мирно та спокійно".

Деталі: Очільник поліції Одещини Олег Бех зауважив, що грубих порушень громадського порядку не було.

Одного чоловіка доставили до відділу поліції. Він перебував в стані алкогольного сп’яніння та мав при собі заборонену комуністичну символіку. У результаті на нього складено адміністративний протокол та розпочато кримінальне провадження за фактом використання забороненої символіки.

Що передувало: В Одесі в роковини трагічних подій 2 травня пройшли Марш захисників міста в пам'ять євромайданівців та покладання квітів на Куликовому полі, де загинули представники проросійських сил.

Читайте також: Хронологія подій в Одесі 2 травня 2014

Передісторія:

  • В Одесі 2 травня 2014 року в ході масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень, більшість загинули під час пожежі у Будинку профспілок.
  • Правоохоронні органи розпочали близько десятка кримінальних проваджень за різними фактами, найбільш резонансне - справа про події на Грецькій площі, де сталися перші сутички.
  • Там учасники антимайдану напали на українських активістів. Під час сутичок пролунали постріли, загинули кілька людей.
  • Згодом антимайданівців відтіснили до Куликового поля, де багато хто з них забарикадувався у Будинку профспілок. Внаслідок пожежі, що виникла в будівлі, загинули десятки людей.

Українська правда

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Теми: Одесаакціїсправа 2 травняМВС
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