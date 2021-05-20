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Комітет Конгресу США схвалив документ про заборону визнавати претензії Росії на Крим

Четвер, 20 травня 2021, 00:58

Законопроєкт H.R.922 – Акт заборони для уряду Сполучених Штатів визнавати заяви РФ про суверенітет над Кримом розглянули і рекомендували для ухвалення нижній палаті у комітеті з питань закордонних справ Палати представників США.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова голови комітету Грегорі Мікса: "Акт про невизнання анексії Криму (скорочена назва документа – ред.) – це життєво важливе законодавство, яке забороняє уряду Сполучених Штатів здійснювати будь-які дії або розширювати будь-яку допомогу, яка означала би визнання претензій Росії на суверенітет над Кримом".

Деталі: Розгляд документу відбувся в середу.

Мікс підкреслив, що дії Кремля, який у 2014 році розв’язав збройну агресію проти України, не можуть бути визнані Сполученими Штатами Америки.

Автор законопроєкту конгресмен Джеральд Коноллі наголосив, що попри опір США намірам Путіна розширити російський вплив, у тому числі шляхом санкцій, амбіції кремлівського лідера не зменшилися.

"Саме тому цей законодавчий акт є важливим кроком і висловленням позиції Конгресу США", – зауважив Коноллі.

Він нагадав, що норма про невизнання анексії Криму була прописана раніше в щорічних оборонних бюджетах США, однак зараз вона встановлюється окремим законом.

Співавтор законопроєкту Стів Чабо наголосив на своєчасності розгляду цієї законодавчої ініціативи в Конгресі з огляду на те, що РФ зосередила близько 80 тисяч військ вздовж українського кордону.

"Дозвольте мені чітко заявити: Сполучені Штати і світ ніколи не мають визнавати незаконної анексії Путіним Криму – так само як і його амбіцій повернути собі частину колишньої радянської імперії", – заявив конгресмен.

Передісторія:

  • У березні 2014 року Росія незаконно окупували Крим. Міжнародна спільнота не визнає анексію українського Криму.
  • З того часу мешканці півострова переслідуються окупаційною владою, зокрема і кримські татари. 
  • Сполучені Штати Америки у зв’язку із 7-річчям захоплення Криму Росією заявили, що ніколи не визнають окупацію Автономної республіки Крим і зберігатимуть санкції, доки Російська Федерація не змінить курс.

Теми: КримРосіяСША


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