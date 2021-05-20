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Комитет Конгресса США одобрил документ о запрете признавать претензии России на Крым

Четверг, 20 мая 2021, 00:58
Комитет Конгресса США одобрил документ о запрете признавать претензии России на Крым

Законопроект H.R.922 - акт запрета для правительства Соединенных Штатов признавать заявления РФ о суверенитете над Крымом рассмотрели и рекомендовали для принятия нижней палате в комитете по иностранным делам Палаты представителей США.

Источник: Укринформ

Прямая речь председателя комитета Грегори Микса: "Акт о непризнании аннексии Крыма (сокращенное название документа – ред.) - это жизненно важное законодательство, запрещающее правительству Соединенных Штатов осуществлять любые действия или расширять любую помощь, которая означала бы признание претензий России на суверенитет над Крымом".

Детали: Рассмотрение документа состоялось в среду.

Микс подчеркнул, что действия Кремля, который в 2014 году решил вооруженную агрессию против Украины, не могут быть признаны Соединенными Штатами Америки.

Автор законопроекта конгрессмен Джеральд Конолли отметил, что, несмотря на сопротивление США намерениям Путина расширить российское влияние, в том числе путем санкций, амбиции кремлевского лидера не уменьшились.

"Именно поэтому этот законодательный акт является важным шагом и выражением позиции Конгресса США", - отметил Конолли.

Он напомнил, что норма о непризнании аннексии Крыма была прописана ранее в ежегодных оборонных бюджетах США, однако сейчас она устанавливается отдельным законом.

Соавтор законопроекту Стив Чабо отметил своевременность рассмотрения этой законодательной инициативы в Конгрессе, учитывая, что РФ сосредоточила около 80 000 войск вдоль украинской границы.

"Позвольте мне четко заявить: Соединенные Штаты и мир никогда не должны признавать незаконной аннексии Путиным Крыма - так же как и его амбиций вернуть себе часть бывшей советской империи", - заявил конгрессмен.

Предыстория:

  • В марте 2014 Россия незаконно оккупировала Крым. Международное сообщество не признает аннексию украинского Крыма.
  • С тех пор жители полуострова преследуются оккупационными властями, в том числе и крымские татары.
  • Соединенные Штаты Америки в связи с 7-летием захвата Крыма Россией заявили, что никогда не признают оккупацию Автономной республики Крым и будут сохранять санкции, пока Российская Федерация не изменит курс.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымРосcияСША
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