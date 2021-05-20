Штати готові відповісти на агресію Росії – Блінкен під час зустрічі з Лавровим
Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров почали переговори під час зустрічі у столиці Ісландії Рейк’явіку.
Джерело: CNN
Пряма мова Блінкена: "…якщо Росія буде діяти агресивно проти нас, наших партнерів, наших союзників, ми відповімо".
Ми прагнемо передбачуваних, стабільних відносин з Росією".
Пряма мова Лаврова: "Ми готові обговорити всі питання…
Ми дуже розходимось щодо оцінки міжнародної ситуації і в підходах до її вирішення".
Деталі: Керівники зовнішньополітичних відомств США прибули у столицю Ісландії для участі в міністерському засіданні Арктичної ради.
Блінкен закликав Лаврова до співпраці з ряду "інтересів, що перетинаються", зокрема йдеться про пандемію Covid-19, зміну клімату боротьбу з ядерними програмами в Ірані та Північній Кореї.
Передісторія:
- Білий дім веде перемовини щодо призначення спецпосланника з припинення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" - на цю посаду розглядають Амоса Хохштейна, який працював у наглядовій раді Нафтогазу.
- В середині березня Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати продовжать вживати заходів, аби не допустити завершення будівництва російського газопроводу.
- Сполучені Штати не вводитимуть санкцій щодо компанії-оператора "Північного потоку-2" та її керівника, адже відмова від санкцій "відповідає національним інтересам" США, сенатори вважають таке рішення "помилковим".