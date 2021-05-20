Штати готові відповісти на агресію Росії – Блінкен під час зустрічі з Лавровим

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров почали переговори під час зустрічі у столиці Ісландії Рейк’явіку.

Джерело: CNN

Пряма мова Блінкена: "…якщо Росія буде діяти агресивно проти нас, наших партнерів, наших союзників, ми відповімо".

Ми прагнемо передбачуваних, стабільних відносин з Росією".

Пряма мова Лаврова: "Ми готові обговорити всі питання…

Ми дуже розходимось щодо оцінки міжнародної ситуації і в підходах до її вирішення".

Деталі: Керівники зовнішньополітичних відомств США прибули у столицю Ісландії для участі в міністерському засіданні Арктичної ради.

Блінкен закликав Лаврова до співпраці з ряду "інтересів, що перетинаються", зокрема йдеться про пандемію Covid-19, зміну клімату боротьбу з ядерними програмами в Ірані та Північній Кореї.

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