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Штаты готовы ответить на агрессию России – Блинкенво во время встречи с Лавровым

Четверг, 20 мая 2021, 02:55
Штаты готовы ответить на агрессию России – Блинкенво во время встречи с Лавровым

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров начали переговоры во время встречи в столице Исландии Рейкьявике.

Источник: CNN

Прямая речь Блинкена: "... если Россия будет действовать агрессивно против нас, наших партнеров, наших союзников, мы ответим".

"Мы стремимся к предполагаемым стабильным отношениям с Россией".

Прямая речь Лаврова: "Мы готовы обсудить все вопросы...

Мы очень расходимся в оценке международной ситуации и в подходах к ее решению".

Детали: Руководители внешнеполитических ведомств США прибыли в столицу Исландии для участия в министерском заседании Арктического совета.

Блинкен призвал Лаврова к сотрудничеству по ряду "интересов пересекающихся", в частности речь идет о пандемии Covid-19, изменение климата борьбу с ядерными программами в Иране и Северной Корее.

Предыстория:

  • Белый дом ведет переговоры о назначении спецпосланника по прекращению строительства российского газопровода "Северный поток-2" - на эту должность рассматривают Амоса Хохштейна, который работал в наблюдательном совете Нафтогаза.
  • В середине марта Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты продолжат принимать меры, чтобы не допустить завершения строительства российского газопровода.
  • Соединенные Штаты не будут вводить санкций в отношении компании-оператора "Северного потока-2" и ее руководителя, ведь отказ от санкций "отвечает национальным интересам" США, сенаторы считают такое решение "ошибочным".

Темы: СШАРосcия
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