Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США готовы ответить на агрессию России – Блинкенво во время встречи с Лавровым

Четверг, 20 мая 2021, 02:55

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров начали переговоры во время встречи в столице Исландии Рейкьявике.

Источник: CNN

Прямая речь Блинкена: "... если Россия будет действовать агрессивно против нас, наших партнеров, наших союзников, мы ответим".

Мы стремимся к предполагаемым стабильным отношениям с Россией".

Прямая речь Лаврова: "Мы готовы обсудить все вопросы...

Мы очень расходимся в оценке международной ситуации и в подходах к ее решению".

Детали: Руководители внешнеполитических ведомств США прибыли в столицу Исландии для участия в министерском заседании Арктического совета.

Блинкен призвал Лаврова к сотрудничеству по ряду "интересов пересекающихся", в частности речь идет о пандемии Covid-19, изменение климата борьбу с ядерными программами в Иране и Северной Корее.

Предыстория:

  • Белый дом ведет переговоры о назначении спецпосланника по прекращению строительства российского газопровода "Северный поток-2" - на эту должность рассматривают Амоса Хохштейна, который работал в наблюдательном совете Нафтогаза.
  • В середине марта Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты продолжат принимать меры, чтобы не допустить завершения строительства российского газопровода.
  • Соединенные Штаты не будут вводить санкций в отношении компании-оператора "Северного потока-2" и ее руководителя, ведь отказ от санкций "отвечает национальным интересам" США, сенаторы считают такое решение "ошибочным".

Темы: СШАРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

В обход МИД готовилась встреча Ермака с конгрессменами США, но не состоялась

Комитет Рады поддержал законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК

Новости 19 мая: присяга и российский паспорт Аксенова, социология харьковских выборов

Украинский самолет перевозил истребители с Беларуси в Сербию через ЕС – СМИ

Комитет Рады рекомендовал назначить Любченко первым вице-премьером

ЦИК еще раз признала Вирастюка победителем на довыборах в Раду

Все новости...
США
США не ввели санкций против "Северного потока-2", но оказывают сопротивление завершению проекта
Комитет Конгресса США одобрил документ о запрете признавать претензии России на Крым
В обход МИД готовилась встреча Ермака с конгрессменами США, но не состоялась
Последние новости
02:55
Штаты готовы ответить на агрессию России – Блинкенво во время встречи с Лавровым
01:57
США не ввели санкций против "Северного потока-2", но оказывают сопротивление завершению проекта
00:58
Комитет Конгресса США одобрил документ о запрете признавать претензии России на Крым
00:25
Число погибших в секторе Газа возросло до 227 человек – СМИ
23:32
В обход МИД готовилась встреча Ермака с конгрессменами США, но не состоялась
22:49
Зеленский уволил посла Украины в Турции
22:31
Белый дом отметил, что выступает против "Северного потока-2"
22:04
Новости экономики: биткоин снова обвалился, субсидии будут назначать по-новому
21:50
Комитет Рады поддержал законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК
21:31
Новости 19 мая: присяга и российский паспорт Аксенова, социология харьковских выборов
Все новости...