Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров начали переговоры во время встречи в столице Исландии Рейкьявике.

Источник: CNN

Прямая речь Блинкена: "... если Россия будет действовать агрессивно против нас, наших партнеров, наших союзников, мы ответим".

"Мы стремимся к предполагаемым стабильным отношениям с Россией".

Прямая речь Лаврова: "Мы готовы обсудить все вопросы...

Мы очень расходимся в оценке международной ситуации и в подходах к ее решению".

Детали: Руководители внешнеполитических ведомств США прибыли в столицу Исландии для участия в министерском заседании Арктического совета.

Блинкен призвал Лаврова к сотрудничеству по ряду "интересов пересекающихся", в частности речь идет о пандемии Covid-19, изменение климата борьбу с ядерными программами в Иране и Северной Корее.

Предыстория: