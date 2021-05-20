За добу у світі коронавірус забрав життя майже 13 тисяч людей
За минулу добу у світі діагностували понад 653 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус, померли у світі 12 903 особи. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, Аргентині. Україна займає 16 місце у світі, 6 в Європі.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 276 тисяч нових інфікувань, у Бразилії – понад 79 тисяч, в Аргентині – понад 39 тисяч.
Окрім того, понад 28 тисяч хворих зареєстрували у США. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Франція і Колумбія.
Україна серед країн світу займає 16 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 6 позицію.
Померли за добу майже 13 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.
За весь час пандемії вилікувались від недуги 144 567 050. Наразі нараховується понад 17 млн активних випадків захворювання.
З початку пандемії підтверджено 3 431 229 смертей від COVID-19.
Передісторія:
- За добу 18 травня в Україні зафіксували 5 138 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли 227 хворих, одужали 17 102 особи.