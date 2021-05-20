За минулу добу у світі діагностували понад 653 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус, померли у світі 12 903 особи. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, Аргентині. Україна займає 16 місце у світі, 6 в Європі.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 276 тисяч нових інфікувань, у Бразилії – понад 79 тисяч, в Аргентині – понад 39 тисяч.

Окрім того, понад 28 тисяч хворих зареєстрували у США. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Франція і Колумбія.

Україна серед країн світу займає 16 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 6 позицію.

Померли за добу майже 13 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 144 567 050. Наразі нараховується понад 17 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 3 431 229 смертей від COVID-19.

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