За сутки в мире коронавирус унес жизни почти 13 тысяч человек
За минувшие сутки в мире диагностировали более 653 000 новых случаев заболевания коронавирусом, умерли в мире 12 903 лица. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, Аргентине. Украина занимает 16 место в мире, 6 в Европе.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 276 000 новых заражений, в Бразилии - более 79 000, в Аргентине - более 39 000.
Кроме того, более 28 000 больных зарегистрировали в США. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Франция и Колумбия.
Украина среди стран мира занимает 16 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 6 позицию.
Умерли за сутки почти 13 000 человек, у которых подтвердили коронавирус.
За все время пандемии вылечились от недуга 144 567 050. Сейчас насчитывается более 17 млн активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 3 431 229 смертей от COVID-19.
Предыстория:
- За сутки 18 мая в Украине зафиксировали 5 138 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 227 больных, выздоровели 17 102 человека.