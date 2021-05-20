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Палата представників США схвалила створення комісії з розслідування заворушень у Капітолії

Четвер, 20 травня 2021, 07:19

Палата представників Конгресу проголосувала за створення незалежної комісії для розслідування заворушень, які відбулися 6 січня біля Капітолію.

Джерело: CNN

Деталі: За законопроєкт проголосували 252 конгресмени, проти – 175.

Всупереч позиції керівництва фракції, за проголосували і 35 республіканців.

Це відбулося після закликів Трампа не підтримувати цього законопроєкту.

Голосування поставило крапку в суперечці між республіканцями та демократами, яка тривала 4 місяці.

Законопроєктом передбачене створення двопартійної комісії з 10 осіб з рівними правами і представництвом.

Далі документ передадуть на розгляд Сенату.

Передісторія:

  • В суботу Верхня палата Конгресу США шляхом загального голосування не підтримала імпічмент Дональда Трампа, який 13 січня був оголошений Палатою представників.
  • Трамп назвав невдалу спробу оголосити йому імпічмент черговим витком "полювання на відьом", що проводиться його політичними опонентами.
  • Прихильники Дональда Трампа 6 січня прорвалися у Капітолій, що призвело до евакуації законодавців та 5 смертей, включаючи поліцейського. 

Детальніше про зміни, які сталися після штурму парламенту США прибічниками Трампа, читайте в статті Трамп проти всіх: як напад на Капітолій може змінити США.

Теми: США


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