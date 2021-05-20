Палата представників США схвалила створення комісії з розслідування заворушень у Капітолії

Палата представників Конгресу проголосувала за створення незалежної комісії для розслідування заворушень, які відбулися 6 січня біля Капітолію.

Джерело: CNN

Деталі: За законопроєкт проголосували 252 конгресмени, проти – 175.

Всупереч позиції керівництва фракції, за проголосували і 35 республіканців.

Це відбулося після закликів Трампа не підтримувати цього законопроєкту.

Голосування поставило крапку в суперечці між республіканцями та демократами, яка тривала 4 місяці.

Законопроєктом передбачене створення двопартійної комісії з 10 осіб з рівними правами і представництвом.

Далі документ передадуть на розгляд Сенату.

Передісторія:

В суботу Верхня палата Конгресу США шляхом загального голосування не підтримала імпічмент Дональда Трампа, який 13 січня був оголошений Палатою представників.

Трамп назвав невдалу спробу оголосити йому імпічмент черговим витком "полювання на відьом", що проводиться його політичними опонентами.

Прихильники Дональда Трампа 6 січня прорвалися у Капітолій, що призвело до евакуації законодавців та 5 смертей, включаючи поліцейського.

Детальніше про зміни, які сталися після штурму парламенту США прибічниками Трампа, читайте в статті Трамп проти всіх: як напад на Капітолій може змінити США.