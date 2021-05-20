Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Палата представителей США одобрила создание комиссии по расследованию беспорядков возле Капитолия

Четверг, 20 мая 2021, 07:19

Палата представителей Конгресса проголосовала за создание независимой комиссии для расследования беспорядков, которые состоялись 6 января у Капитолия.

Источник: CNN

Детали: По законопроект проголосовали 252 конгрессмена, против - 175.

Вопреки позиции руководства фракции, за проголосовали и 35 республиканцев.

Это произошло после призывов Трампа не поддерживать этого законопроекта.

Голосование поставило точку в споре между республиканцами и демократами, который длился 4 месяца.

Законопроектом предусмотрено создание двухпартийной комиссии из 10 человек с равными правами и представительством.

Далее документ передадут на рассмотрение Сената.

Предыстория:

  • В субботу Верхняя палата Конгресса США путем общего голосования не поддержала импичмент Дональда Трампа, который 13 января был объявлен Палатой представителей.
  • Трамп назвал не увенчавшуюся попытку объявить ему импичмент очередным витком "охоты на ведьм", проводимой его политическими оппонентами.
  • Сторонники Дональда Трампа 6 января прорвались в Капитолий, что привело к эвакуации законодателей и 5 смертям.

Темы: США


powered by lun.ua
Главное сегодня

Штаты готовы ответить на агрессию России – Блинкенво во время встречи с Лавровым

Комитет Конгресса США одобрил документ о запрете признавать претензии России на Крым

В обход МИД готовилась встреча Ермака с конгрессменами США, но не состоялась

Комитет Рады поддержал законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК

Новости 19 мая: присяга и российский паспорт Аксенова, социология харьковских выборов

Украинский самолет перевозил истребители с Беларуси в Сербию через ЕС – СМИ

Все новости...
США
Байден и Путин могут встретиться в ближайшие недели – госсекретарь США
Блинкен и глава МИД Швеции обсудили действия РФ на границе с Украиной
Штаты готовы ответить на агрессию России – Блинкенво во время встречи с Лавровым
Последние новости
07:19
Палата представителей США одобрила создание комиссии по расследованию беспорядков возле Капитолия
06:38
"Это все вопросы контроля" – Кличко об "острых" отношениях с ОП
05:40
За сутки коронавирус унес жизни почти 13 тысяч человек
04:42
Байден и Путин могут встретиться в ближайшие недели – госсекретарь США
04:07
Блинкен и глава МИД Швеции обсудили действия РФ на границе с Украиной
03:40
Россия и Китай разрушают международную морскую безопасность – Байден
02:55
Штаты готовы ответить на агрессию России – Блинкенво во время встречи с Лавровым
01:57
США не ввели санкций против "Северного потока-2", но оказывают сопротивление завершению проекта
00:58
Комитет Конгресса США одобрил документ о запрете признавать претензии России на Крым
00:25
Число погибших в секторе Газа возросло до 227 человек – СМИ
Все новости...