Палата представителей США одобрила создание комиссии по расследованию беспорядков в Капитолии
Четверг, 20 мая 2021, 07:19
Палата представителей Конгресса проголосовала за создание независимой комиссии для расследования беспорядков, которые состоялись 6 января у Капитолия.
Источник: CNN
Детали: По законопроект проголосовали 252 конгрессмена, против - 175.
Вопреки позиции руководства фракции, за проголосовали и 35 республиканцев.
Это произошло после призывов Трампа не поддерживать этого законопроекта.
Голосование поставило точку в споре между республиканцами и демократами, который длился 4 месяца.
Законопроектом предусмотрено создание двухпартийной комиссии из 10 человек с равными правами и представительством.
Далее документ передадут на рассмотрение Сената.
Предыстория:
- В субботу Верхняя палата Конгресса США путем общего голосования не поддержала импичмент Дональда Трампа, который 13 января был объявлен Палатой представителей.
- Трамп назвал не увенчавшуюся попытку объявить ему импичмент очередным витком "охоты на ведьм", проводимой его политическими оппонентами.
- Сторонники Дональда Трампа 6 января прорвались в Капитолий, что привело к эвакуации законодателей и 5 смертям.