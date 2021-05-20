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Палата представителей США одобрила создание комиссии по расследованию беспорядков в Капитолии

Четверг, 20 мая 2021, 07:19
Палата представителей США одобрила создание комиссии по расследованию беспорядков в Капитолии

Палата представителей Конгресса проголосовала за создание независимой комиссии для расследования беспорядков, которые состоялись 6 января у Капитолия.

Источник: CNN

Детали: По законопроект проголосовали 252 конгрессмена, против - 175.

Вопреки позиции руководства фракции, за проголосовали и 35 республиканцев.

Это произошло после призывов Трампа не поддерживать этого законопроекта.

Голосование поставило точку в споре между республиканцами и демократами, который длился 4 месяца.

Законопроектом предусмотрено создание двухпартийной комиссии из 10 человек с равными правами и представительством.

Далее документ передадут на рассмотрение Сената.

Предыстория:

  • В субботу Верхняя палата Конгресса США путем общего голосования не поддержала импичмент Дональда Трампа, который 13 января был объявлен Палатой представителей.
  • Трамп назвал не увенчавшуюся попытку объявить ему импичмент очередным витком "охоты на ведьм", проводимой его политическими оппонентами.
  • Сторонники Дональда Трампа 6 января прорвались в Капитолий, что привело к эвакуации законодателей и 5 смертям.

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Темы: США
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