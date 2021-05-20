Кличко: Комарницький і Тищенко приходили з пропозиціями

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що спілкувався з бізнесменом Денисом Комарницьким і нардепом від "Слуги народу" Миколою Тищенком, яких називають "сморящими" за Києвом від Офісу президента, але запевняє, що ніхто йому не вказує, що робити.

Джерело: Кличко в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Постійно якісь спекуляції. "Смотрящий", "підсматрівающий"... Одну річ можу сказати: всі рішення, які приймаються в місті, приймаються в цьому кабінеті.

Немає людини, ніколи не буде, яка буде вказувати мені, що робити. Можуть приходити різні пропозиції, я чую всіх. Але я залежний виключно від громади".

Деталі: Водночас він додав, що зустрічався Тищенком і Комарницьким, і що серед іншого говорили про коаліцію "Слуги народу" і "УДАРу" в Київраді, але він тоді сказав, що його завдання "об’єднувати всі політичні цілі заради змін у Києві".

Кличко також запевняє, що розмови з Комарницьким у жодному разі не стосувалися якогось поділу нерухомості чи отримання дозволів на будівництва, бо "все, що стосується забудов – робимо виключно відповідно до букви закону".

Мер Києва також додав, що подібні речі озвучував і забудовнику та нардепу від "ОПЗЖ" Вадиму Столару, якого раніше називали "смотрящим" за Києвом.

Водночас Кличко підтвердив, що свого часу Столар "прямо чи опосередковано впливав на достатньо велику групу депутатів, які голосували в Київраді, причому депутатів різних фракцій".

Він додав, що "в цьому контексті" при прийнятті тих чи інших рішень він "зустрічався з цими людьми і пояснював, чому те чи інше рішення потрібне місту".

Мер Києва зазначив, що востаннє бачився зі Столаром "десь півтора роки тому".

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