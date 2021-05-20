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Кличко: Комарницкий и Тищенко приходили с предложениями

Четверг, 20 мая 2021, 10:34
Фото УП

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что общался с бизнесменом Денисом Комарницким и нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко, которых называют "сморящимы" по Киеву от Офиса президента, но уверяет, что никто ему не указывает, что делать.

Источник: Кличко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Постоянно какие-то спекуляции. "Смотрящий", "подсматривающий"... Одну вещь могу сказать: все решения, которые принимаются в городе, принимаются в этом кабинете.

Нет человека, никогда не будет, который будет указывать мне, что делать. Могут приходить разные предложения, я слышу всех. Но я зависим исключительно от общества".

Детали: В то же время он добавил, что встречался Тищенко и Комарницким, и среди прочего говорили о коалиции "Слуги народа" и "УДАР" в Киевсовете, но он тогда сказал, что его задача "объединять все политические цели ради изменений в Киеве".

Кличко также уверяет, что разговоры с Комарницким ни в коем случае не касались какого-то разделения недвижимости или получения разрешений на строительства, потому что "все, что касается застроек – делаем исключительно в соответствии с буквой закона".

Мэр Киева также добавил, что подобные вещи озвучивал и застройщику и нардепу от "ОПЗЖ" Вадиму Столару, которого раньше называли "смотрящим" по Киеву.

В то же время Кличко подтвердил, что в свое время Столар "прямо или косвенно влиял на достаточно большую группу депутатов, которые голосовали в Киевсовете, причем депутатов разных фракций".

Он добавил, что "в этом контексте" при принятии тех или иных решений он "встречался с этими людьми и объяснял, почему то, или иное решение нужно городу".

Мэр Киева отметил, что в последний раз виделся с Столаром "где-то полтора года назад".

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Украинская правда
Темы: Виталий КличкоСлуга народаЗеленскийКиев


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