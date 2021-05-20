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Відмінно чи жахливо?: українці оцінюють другий рік правління Зеленького

Четвер, 20 травня 2021, 11:10
Відмінно чи жахливо?: українці оцінюють другий рік правління Зеленького
Укрінформ

Чверть опитаних українців оцінюють другий рік правління президента Володимира Зеленського позитивно, 42% - дають незадовільну оцінку.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 16-18 травня

Дослівно: "Чверть опитаних оцінюють другий рік правління президента Зеленського на відмінно або добре, 34% – задовільно, 42% – незадовільно або жахливо".

 
 
 

Деталі: Соціологи відзначають, що відносно краще оцінюють другий рік каденції чинного глави держави мешканці Заходу та Центру, молодь, виборці Зеленського.

Нагадаємо: 20 травня 2021 року виповнюється 2 роки з моменту інавгурації шостого президента України Володимира Зеленського. О 12:00 відбудеться пресконференція глави держави.

Довідково: На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів 16-18 травня 2021 року соціологи опитали 2500 респондентів віком від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Українська правда

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Теми: Зеленськийсоціологіяопитування
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