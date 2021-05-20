Отлично или ужасно?: украинцы оценивают второй год правления Зеленского

Четверть опрошенных украинцев оценивают второй год правления президента Владимира Зеленского положительно, 42% - дают неудовлетворительную оценку.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 16-18 мая

Дословно: "Четверть опрошенных оценивают второй год правления президента Зеленского на отлично или хорошо, 34% - удовлетворительно, 42% - неудовлетворительно или ужасно".

Детали: Социологи отмечают, что относительно лучше оценивают второй год каденции действующего главы государства жители Запада и Центра, молодежь, избиратели Зеленского.

Справка: На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров 16-18 мая 2021 года социологи опросили 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.