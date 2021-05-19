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Велику пресконференцію Зеленського проведуть на авіазаводі

Середа, 19 травня 2021, 11:25
Велику пресконференцію Зеленського проведуть на авіазаводі
Фото ОПУ

20 травня о 12:00 відбудеться пресконференція президента Володимира Зеленського.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Захід відбудеться на території ДП "Антонов", що на вулиці Академіка Туполєва, 1.

В ОПУ додали, що можливе обмеження кількості представників ЗМІ, які візьмуть участь у заході, у зв’язку з карантинними вимогами.  

Пресконференцію транслюватимуть онлайн на офіційних сторінках Офісу президента у соцмережах.

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Передісторія:

Українська правда

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Теми: ЗеленськийЗМІ
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