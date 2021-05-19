Велику пресконференцію Зеленського проведуть на авіазаводі
Середа, 19 травня 2021, 11:25
20 травня о 12:00 відбудеться пресконференція президента Володимира Зеленського.
Джерело: Офіс президента
Деталі: Захід відбудеться на території ДП "Антонов", що на вулиці Академіка Туполєва, 1.
В ОПУ додали, що можливе обмеження кількості представників ЗМІ, які візьмуть участь у заході, у зв’язку з карантинними вимогами.
Пресконференцію транслюватимуть онлайн на офіційних сторінках Офісу президента у соцмережах.
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Передісторія:
- 10 жовтня 2019 року Зеленський дав пресконференцію на столичному фудкорті.
- 20 травня 2020 року рівно через рік після інавгурації президент Володимир Зеленський провів пресконференцію для журналістів.
- 14 травня стало відомо, що в Офісі президента планують провести широку пресконференцію Володимира Зеленського за результатами двох років перебування на посаді.
Українська правда