Велику пресконференцію Зеленського проведуть на авіазаводі

20 травня о 12:00 відбудеться пресконференція президента Володимира Зеленського.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Захід відбудеться на території ДП "Антонов", що на вулиці Академіка Туполєва, 1.

В ОПУ додали, що можливе обмеження кількості представників ЗМІ, які візьмуть участь у заході, у зв’язку з карантинними вимогами.

Пресконференцію транслюватимуть онлайн на офіційних сторінках Офісу президента у соцмережах.

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