Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кличко: Удар готується до наступних виборів у Раду

Четвер, 20 травня 2021, 11:41
Фото УП

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що його партія "Удар" уже готується до наступних парламентських виборів.

Джерело: Кличко в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Ми готуємося до наступних парламентських виборів. Партія "УДАР". Ми зараз працюємо над тим, щоб відродити наші осередки у всіх областях, щоб взяти участь на строкових чи дострокових виборів до Верховної Ради. 

У нас парламентсько-президентська держава, тому нам обов'язково треба представники у Верховній Раді, які представлятимуть нашу політичну силу. Це ще один інструмент для втілення реформ у Києві. Без цього інструменту достатньо складно".

Деталі: Кличко також підтвердив, що американський політтехнолог Джордж Бірнбаум консультує його.

Водночас на питання, чи Бірнбаум готує для Кличка перехід від парламентських виборів до президентських, мер Києва заявив, що "зараз ми починаємо спекулювати".

Кличко також додав, що, по-перше, Зеленський ніде не говорив, що буде знову йти на вибори, а по-друге, сам він розмов про президентські вибори ні з ким не вів, і виборчого штабу, який би готував його до президентських виборів, немає.  

Мер Києва розповів, що деякі люди з його команди приходять і кажуть "Віталій, давай, іди", на що він їм відповідає: "Хлопці, вибачте, але що я вам зробив?"

За його словами, бути президентом – це "така напруженість, така відповідальність і за внутрішню політику, і за зовнішню, що ворогу не побажаєш".

Кличко переконаний, що керувати державою – це "не привілеї, а випробування".

На запитання, коли ж він таки піде на президентські вибори, Кличко сказав, що робить "з Києва…європейське місто", і коли йому це вдасться зробити, то можна буде говорити на цю тему.  

Передісторія: 

  • Парламентські вибори 2019 року для УДАРу не були успішними. Партія висунула лише 14 кандидатів в округах, які конкурували із представниками "Європейської солідарності".

Українська правда
Теми: Віталій КличкоКиїввибориВерховна Рада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Міністром інфраструктури став голова Укравтодору Кубраков

інфографікаЗ’явився свіжий рейтинг партій

У президентському рейтингу у Зеленського немає конкурентів – опитування

Рада призначила Ляшка новим головою МОЗ

Оцінка президентів: найбільше довіряють Зеленському, найкращим вважають Кучму

Кличко: Комарницький і Тищенко приходили з пропозиціями

Усі новини...
Віталій Кличко
Кличко: Комарницький і Тищенко приходили з пропозиціями
Кличко розповів, як люди Єрмака опинились у столичній владі
Кличко розповів, коли востаннє бачився з Зеленським
Останні новини
12:35
Найближчі дні в Україні пануватиме "кімнатна температура"
12:28
У МОЗ планують відкрити центри вакцинації проти COVID-19 у спортцентрах та школах
12:20
Російський суд "зобов’язав" Bellingcat виплатити Безлеру компенсацію за статті про MH17
12:04
Португалія заблокувала згадку про депортацію татар у заяві ЄС щодо Криму в ОБСЄ
12:02
Міністром інфраструктури став голова Укравтодору Кубраков
11:59
За добу від коронавірусу померли 11 киян, натомість 3001 одужав
11:56
НАЗК закликає Зеленського ветувати закон про зміни в декларуванні
11:51
Фінляндія підтвердила готовність прийняти саміт Байдена і Путіна
11:46
Курс валют на 20 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:41
Кличко: Удар готується до наступних виборів у Раду
Усі новини...