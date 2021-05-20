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Кличко: Удар готується до наступних виборів у Раду

Четвер, 20 травня 2021, 11:41
Кличко: Удар готується до наступних виборів у Раду
Фото УП

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що його партія "Удар" уже готується до наступних парламентських виборів.

Джерело: Кличко в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Ми готуємося до наступних парламентських виборів. Партія "УДАР". Ми зараз працюємо над тим, щоб відродити наші осередки у всіх областях, щоб взяти участь на строкових чи дострокових виборів до Верховної Ради. 

У нас парламентсько-президентська держава, тому нам обов'язково треба представники у Верховній Раді, які представлятимуть нашу політичну силу. Це ще один інструмент для втілення реформ у Києві. Без цього інструменту достатньо складно".

Деталі: Кличко також підтвердив, що американський політтехнолог Джордж Бірнбаум консультує його.

Водночас на питання, чи Бірнбаум готує для Кличка перехід від парламентських виборів до президентських, мер Києва заявив, що "зараз ми починаємо спекулювати".

Кличко також додав, що, по-перше, Зеленський ніде не говорив, що буде знову йти на вибори, а по-друге, сам він розмов про президентські вибори ні з ким не вів, і виборчого штабу, який би готував його до президентських виборів, немає.  

Мер Києва розповів, що деякі люди з його команди приходять і кажуть "Віталій, давай, іди", на що він їм відповідає: "Хлопці, вибачте, але що я вам зробив?"

За його словами, бути президентом – це "така напруженість, така відповідальність і за внутрішню політику, і за зовнішню, що ворогу не побажаєш".

Кличко переконаний, що керувати державою – це "не привілеї, а випробування".

На запитання, коли ж він таки піде на президентські вибори, Кличко сказав, що робить "з Києва…європейське місто", і коли йому це вдасться зробити, то можна буде говорити на цю тему.  

Передісторія: 

  • Парламентські вибори 2019 року для УДАРу не були успішними. Партія висунула лише 14 кандидатів в округах, які конкурували із представниками "Європейської солідарності".

Українська правда

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Теми: Віталій КличкоКиїввибориВерховна Рада
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